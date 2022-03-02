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۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۴۴

در ادامه تحولات اوکراین؛

کاملا هریس: اقدامات روسیه را از نزدیک زیر نظر داریم

کاملا هریس: اقدامات روسیه را از نزدیک زیر نظر داریم

معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنانی گفت: ما از نزدیک اقدامات روسیه را زیرنظر داریم و کمک‌های نظامی و امنیتی خود به کی‌یف را افزایش خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِی بی سی نیوز، «کاملا هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی گفت: ما از نزدیک اقدامات روسیه را در خصوص هدف قرار گرفتن غیرنظامیان زیرنظر داریم.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: ما با مقامات اوکراین به صورت دائم در تماس بوده و کمک‌های نظامی و امنیتی خود را به کی یف افزایش می‌دهیم!

این در حالیست که درگیری‌ها در اوکراین پس از دستور پنجشنبه هفته گذشته عملیات نظامی ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اوکراین با هدف جلوگیری از ادامه جنایت کی یف علیه غیرنظامیان دونباس، ادامه دارد.

رسانه‌ها از آغاز مجدد درگیری‌ها میان دو طرف در اطراف شهر کی یف پس از ۲ ساعت کُندی تبادل آتش خبر می‌دهند.

کد مطلب 5437359

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