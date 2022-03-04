نحوه بازگرداندن هموطنان مقیم در اوکراین از بخارست به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به هموطنان در اوکراین اعلام کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته پرواز چارتر رومانی - تهران یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ (ششم مارس ۲۰۲۲) ساعت ۲:۳۰ از فرودگاه شهر بخارست برقرار است.

بنابراین اطلاعیه، هموطنان برای رزرو بلیت باید نام، نام‌خانوادگی و شماره گذرنامه هر یک از مسافران را به شماره ۰۰۴۰۷۶۱۱۲۱۸۰۱ واتساپ یا پیامک کنند.

در این اطلاعیه آمده است: وسیله ایاب و ذهاب برای افرادی که در هتل اینترکانتیننتال مستقر هستند در نظر گرفته شده است و ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۴ اسفند از محل هتل به سمت فرودگاه اتوپن در همان محل حرکت خواهد کرد، ضمن اینکه برای باقی افراد وسیله ایاب و ذهاب از مقابل سفارت ایران در بخارست در نظر گرفته شده است که ساعت ۱۹ همان روز به سمت فرودگاه حرکت خواهد کرد.

در حال حاضر این تنها پرواز چارتر از مقصد رومانی به تهران است.