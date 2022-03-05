کشف ۱۲ دستگاه ماینر در منزل خالی از سکنه در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ثابت راسخ در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۷ پلیس اصفهان با دریافت خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در یک منزل مسکونی خالی از سکنه موضوع را بررسی و محل اعلام شده را شناسایی کردند.

وی اضافه کرد: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم قضائی در عملیاتی مجزا از منزل مسکونی خالی از سکنه جمعاً تعداد ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق و ۴۸ عدد پاور مربوطه را کشف کردند.

سرهنگ ثابت راسخ با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش تقریبی دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تاکید کرد: شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا می‌شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنیت جامعه، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.