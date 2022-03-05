  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۸

کشف ۱۲ دستگاه ماینر در منزل خالی از سکنه در اصفهان

کشف ۱۲ دستگاه ماینر در منزل خالی از سکنه در اصفهان

اصفهان - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف تعداد ۱۰ دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال به ارزش تقریبی بالغ بر ۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ثابت راسخ در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۷ پلیس اصفهان با دریافت خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در یک منزل مسکونی خالی از سکنه موضوع را بررسی و محل اعلام شده را شناسایی کردند.

وی اضافه کرد: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم قضائی در عملیاتی مجزا از منزل مسکونی خالی از سکنه جمعاً تعداد ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق و ۴۸ عدد پاور مربوطه را کشف کردند.

سرهنگ ثابت راسخ با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش تقریبی دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تاکید کرد: شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا می‌شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنیت جامعه، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5439461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه