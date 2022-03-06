ابو طاها از رزمندگان کرمانشاهی جبهه مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه شهادت حاج قاسم، بیان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد و ناجوانمردانه به شهادت رسید و جبهه مقاومت در آن لحظات در بهت بزرگی فرو رفت اما فرزندان حاج قاسم و تربیت شدگان مکتب شهید سلیمانی راه وی را ادامه داده و تا محقق شدن انتقام سخت از پای نخواهند نشست.

وی خاطر نشان کرد: شهدای مدافع حرم کرمانشاهی جزو گمنام‌ترین و بی ادعاترین شهدای مدافع حرم هستند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب که کرمانشاه را سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی معرفی کرد، شهدای کرمانشاهی هم سینه‌های ستبر در دفاع از حرم بودند.

این رزمنده جبهه مقاومت گفت: شهید سلیمانی شهید علیخانی از مدافعان حرم کرمانشاهی را عارف مجاهد و اسوه اخلاق می‌دانستند.

حاج قاسم پاسدار بدون مرز اسلام

وی با اشاره به اینکه حاج قاسم در پاسداری از اسلام مرز و جغرافیا برایش مهم نبود، گفت: شهید سلیمانی بارها بیان کردند من یک جان به خدا بدهکارم حال این جان دادن در عراق، سوریه و یا تهران باشد چه فرقی دارد.

ابوطاها با اشاره به رابطه شهید سلیمانی با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: رابطه شهید سلیمانی با رهبر انقلاب فراتر از فرمانده و سرباز بود و یک رابطه عاشقانه در میان بود چنانچه تصویر احترام نظامی همراه با قرار دادن دست بر سینه، اوج این رابطه و مجذوبیت حاج قاسم را به نمایش در آورد.