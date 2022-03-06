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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۵:۰۳

وزارت دفاع اوکراین؛

تایید کشته شدن یکی از اعضای هیئت کی یف در مذاکرات با روسیه

تایید کشته شدن یکی از اعضای هیئت کی یف در مذاکرات با روسیه

وزارت دفاع اوکراین کشته شدن یکی از اعضای هیئت کی یف در مذاکرات با روسیه را تایید کرد.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع اوکراین شامگاه شنبه کشته شدن یکی از اعضای هیئت این کشور در دور اول مذاکرات با روسیه را تأیید کرد.

اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه مأمور اطلاعاتی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در جریان عملیات ویژه کشته شدند که آنها الکسی دولا، والری چبنیف و دنیس کریف هستند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری را فاش نکرد، اما الکساندر دوبینسکی، نماینده پارلمان اوکراین (رادا) در کانال تلگرامی خود، اعلام کرد که کریف به خیانت متهم شده بود و زمانی که مقامات اوکراینی قصد دستگیری او را داشتند، به دلیل مقاومتش در نزدیکی دادگاه پچرسک مورد اصابت گلوله به سرش قرار گرفت.

منابع مذکور اشاره کردند که دنیس کریف که در دور اول مذاکرات با روسیه در ۲۸ فوریه در استان گومل بلاروس در میان اعضای هیئت اوکراینی حضور داشت، ممکن است به ظن ارتکاب جرم یا خیانت تحت تعقیب قرار گرفته باشد.

کد مطلب 5439676
محمدرضا مرادی

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    نظرات

    • GB ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      2 1
      پاسخ
      بدنبال صلح بودند، و زلنسکی صلح نمیخواد، بدنبال نابودی اکراینه، آخه برا همین کار ماموریت داره
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      4 0
      پاسخ
      آنروز که امریکا به عراق حمله کرد کسی نمیگفتش چرا!! و همه تماشاچی بو دند و میگفتن دنبال سلاح هسته ای هستن!! ولی الان برای اوکراین غربیها همه میگویند چرا وبه چه علت ؟؟؟؟ چون پایگاههایشان نابود میشه!هه هه هه انشاالله نوبت کشورهای عربی هم میشه%*
    • abdola IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      1 0
      پاسخ
      زلنسکی=روحانی

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