تایید کشته شدن یکی از اعضای هیئت کی یف در مذاکرات با روسیه

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع اوکراین شامگاه شنبه کشته شدن یکی از اعضای هیئت این کشور در دور اول مذاکرات با روسیه را تأیید کرد.

اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه مأمور اطلاعاتی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در جریان عملیات ویژه کشته شدند که آنها الکسی دولا، والری چبنیف و دنیس کریف هستند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری را فاش نکرد، اما الکساندر دوبینسکی، نماینده پارلمان اوکراین (رادا) در کانال تلگرامی خود، اعلام کرد که کریف به خیانت متهم شده بود و زمانی که مقامات اوکراینی قصد دستگیری او را داشتند، به دلیل مقاومتش در نزدیکی دادگاه پچرسک مورد اصابت گلوله به سرش قرار گرفت.

منابع مذکور اشاره کردند که دنیس کریف که در دور اول مذاکرات با روسیه در ۲۸ فوریه در استان گومل بلاروس در میان اعضای هیئت اوکراینی حضور داشت، ممکن است به ظن ارتکاب جرم یا خیانت تحت تعقیب قرار گرفته باشد.