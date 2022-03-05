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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰:۵۲

سی ان ان خبر داد؛

ناو هواپیمابر «ترومن» آمریکا وارد دریای اژه شد

ناو هواپیمابر «ترومن» آمریکا وارد دریای اژه شد

شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی از ورود ناو هواپیمابر «ترومن» آمریکا به شمال دریای اژه همزمان با تشدید تنش ها میان اوکراین و روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی از ورود ناو هواپیمابر «ترومن» آمریکا به دریای اژه خبر داد.

بر اساس این گزارش، سی ان ان به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر ترومن به منظور مقابله با هرگونه تشدید تنش‌ها در منطقه وارد شمال دریای اژه شده است.

این گزارش می‌افزاید: در صورت تشدید تنش‌ها ممکن است از نیروی دریایی آمریکا خواسته شود گشتی‌های هوایی بیشتری را در دریای سیاه به اجرا بگذارد.

مقام آمریکایی افزود که این ناو هواپیمابر در صورت تلاش روسیه برای عبور از این منطقه و درخواست ترکیه می‌تواند برای حمایت از ناتو مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 5439667

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