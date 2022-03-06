اهمیت بازیافت ضایعات در کیفیت زندگی شهری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به توسعه زندگی شهری و افزایش فرهنگ مصرف گرایی که توسط رسانه‌ها و تبلیغ‌ها گسترش می یابد، میزان تولید و مصرف همه چیز به شدت افزایش پیدا کرده و این افزایش مصرف، چیزی جز افزایش ضایعات و زباله‌ها را به همراه نخواهد داشت.

ما برای تولید مواد مصرفی هر روزه‌ی شهرها نیاز به مواد اولیه بسیار زیادی داریم و از آنجایی که این مواد اولیه محدود هستند و بالاخره تمام می‌شوند، لازم است ضایعات محصولات مصرفی مثل ضایعات پلاستیک، ضایعات آهن، ضایعات چوبی یا ضایعات لوازم خانگی تا جای ممکن به چرخه تولید بازگردانده شوند تا بیش از این محیط زیست را خراب نکنیم.

برای همین در سال‌های اخیر صنعت بازیافت از اهمیت زیادی برخوردار شده و علاوه بر کمک‌های خیلی زیادی که به محیط زیست می‌کند می‌تواند هزینه‌های تولید را هم تا حد زیادی کاهش دهد و به اقتصاد کشور کمک کند. برای مثال بازیافت ضایعات آهنی باعث می‌شود هزینه تولید برخی محصولات فلزی با استفاده از آهن بازیافتی، تا ۶۰٪ کاهش پیدا کند که عددی قابل توجه است.

تاثیر ضایعات بر هوای سالم:

بخش زیادی از ضایعات شهری را ضایعات لوازم خانگی به خصوص لوازم چوبی در بر می‌گیرد. این ضایعات شامل در، مبل، لوازم چوبی، تخت و … است که برای تولید آن‌ها درختان زیادی قطع شده و این اصلا خوب نیست. از آنجایی که درختان نقش اصلی تصفیه هوا را برای کره زمین دارند، کمک به حفظ درختان و قطع نشدن آن‌ها می‌تواند نقش بزرگی در حفظ محیط زیست و سلامت عمومی داشته باشد. ما می‌توانیم با فروش ضایعات خود در جایی مثل سایت تفکیکان به این کار کمک بزرگی کرده باشیم، در عین حال که برای خود ما هم سودآور باشد.

تاثیرات اقتصادی بازیافت ضایعات:

بازیافت ضایعات علاوه بر اینکه برای کسانی که ضایعات خود را می‌فروشند سودآور است، به اقتصاد یک کشور و زندگی همه ساکنین شهرها کمک می‌کند. برخی از این عوامل شامل:

کاهش هزینه تولید و بازیافت ضایعات:

ما برای تولید محصولات نیاز داریم از منابعی استفاده کنیم که همگی محدود بوده و نیاز به فرآیند آماده‌سازی دارند تا بتوانیم از آن‌ها محصولات مختلف تولید کنیم. مثلا برای تولید انواع محصول پلاستیکی لازم داریم تا از اعماق زمین، نفتی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا ساخته شود را بیرون بکشیم، در پالایشگاه‌ها روی آن‌ها کار کنیم و طی فرآیندهای پیچیده و پر هزینه، آن نفت را آماده تولید چیزهای ساده‌ای مثل نایلون یا بطری نوشابه کنیم.

به همین دلیل بازیافت محصولات پلاستیکی، چوبی یا فلزی باعث می‌شود بیش از نیمی از راه تولید را رفته باشیم و حتی تا ۶۰٪ از هزینه‌های تولید بکاهیم. به همین دلیل استفاده از پلتفرمی مثل سایت تفکیکان که به فروش ضایعات و صنعت بازیافت کمک بزرگی کرده، می‌تواند علاوه بر سودآوری برای ما به اقتصاد، چرخه تولید و کاهش هزینه محصولات کمک کند.

اشتغال‌زایی و بازیافت ضایعات:

فرآیند بازیافت ضایعات و برگرداندن مواد اولیه به چرخه تولید نیازمند فرآیند کاملی است که شامل فروش ضایعات، خرید آن‌ها، جمع‌آوری و حمل ضایعات، تفکیک و پردازش ضایعات و در نهایت رساندن ضایعات به کارخانه ها و مراکز بازیافت است. مثلا جمع‌آوری ضایعات چوبی و تفکیک آن و حمل و نقلش به کارخانه‌های بازیافت چوب، که این فرآیند نیروی کار زیادی می‌طلبد و اشتغال‌زایی زیادی را به همراه دارد. درعین حال با رونق گرفتن بازیافت، چرخ کارخانه‌های بازیافت بهتر می‌چرخد و نیروی کار بیشتری می‌تواند مشغول کار شود.

پس ما با فروش ضایعات خود نه تنها می‌توانیم پول خوبی در بیاوریم، بلکه می‌توانیم:

۱- به محیط زیست و بهبود کیفیت آب، خاک و غذای تولید شده کمک کنیم تا سلامت عمومی جامعه بالا رود.

۲- اقتصاد و اشتغال‌زایی را رونق ببخشیم و دغدغه‌های اقتصادی را کاهش دهیم.

۳- به کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهتر از منابعی که در اختیار داریم کمک کنیم.

۴- با توجه به کاهش هزینه تولید، به پایین آمدن قیمت‌ها کمک کنیم.

و این موارد که بخشی از منافعی است که بازیافت برای همه دارد، یعنی به بهبود کیفیت زندگی شهری و روستایی کمک بزرگی کرده باشیم.

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