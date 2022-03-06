صدور مجوزهای شهرداری اصفهان به صورت غیرحضوری از خرداد ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نور صالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به روزهای پایانی سال اظهار داشت: در این ایام مراجعه به شهرداری و رسیدگی به امور شهری افزایش پیدا می‌کند و تاکید می‌شود که مدیران علاوه بر وقت‌گذاری و رسیدگی دقیق به مشکلات مردم، ارتباط چهره به چهره و حضور در بین مردم هم داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت سامانه سرای هشت، ثبت فرمول‌های محاسبات عوارض عملیاتی شود و بر مبنای آنچه در شورای شهر به تصویب رسید باید بدون کم و کاست در سایت بارگذاری شود.

صدور مجوزهای غیر حضوری

رئیس شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد: از خرداد ماه سال جاری با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای صدور مجوزها مقرر شده تا پاسخ به درخواست‌ها بدون مراجعه حضوری انجام شود.

وی همچنین اشاره‌ای به ازدحام جمعیت در بازار اصفهان کرد و گفت: به دلیل وجود پدیده ناپسند گسترده سد معبر انتظار می‌رود که بازاریان و کسبه در تسهیل این شرایط کمک کنند زیرا این مورد تردد عابران را مشکل و شرایط بدی را برای کسبه فراهم کرده است.

درختکاری و معضلات زیست محیطی اصفهان

نور صالحی درختکاری و معضل کم‌آبی و زیست محیطی را با یکدیگر مرتبط دانست و افزود: نمی‌شود از روز درختکاری یاد کرد و به باغشهر اصفهان اشاره نکرد و امروز رودخانه خشک زاینده‌رود قصه پر غصه دارد.

وی گفت: این معضلات با تالاب زیبای گاوخونی همراه شده و متأسفانه این زیست بوم غنی به کانون ریزگردهای آلوده و مسموم تبدیل شده است.

رئیس شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد: درختکاری در واقع یک فرهنگ دینی و ایرانی بوده که حق طبیعت را به نیکویی پاس بداریم و در صورتی که این نیکوکاری با صنعتی شدن جوامع و رشد شهرها، تغییرات جوی، کم آبی و عدم آینده‌نگری رو به افول است و در مقابل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در کشور ما در شیب تندتری حرکت می‌کند.

وی با اشاره به این ماه پرفضیلت شعبان گفت: احسان و نیکوکاری در این ایام و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بسیار اهمیت دارد تا در این جشن نو شدن با سایر هموطنان خود سهیم شویم.