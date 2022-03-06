انسداد موقت در محور هراز

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انسداد محور هراز خبر داد و اظهار داشت: محور هراز از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه تا ساعت ۵ صبح روز بعد مسدود است.

مصدقی گفت: مردم استان تهران و مسافران برای تردد میان مازندران و پایتخت کشور در طول این مدت می‌توانند از جاده‌های سوادکوه و کندوان استفاده کنند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران بیان داشت: این انسداد به دلیل کارگاه جاده‌ای سیستم روشنایی و تهویه تونل ایجاد شده و محور هراز حدفاصل تونل سد تا تونل زیارباغ کیلومتر ۲۵ الی ۹۵ برقرار شده است.

وی تاکید کرد: محور فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین چالوس و فیروزکوه انجام می‌شود.