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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

رئیسی در مراسم روز درختکاری تأکید کرد؛

لزوم ممانعت دستگاه‌های دولتی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

لزوم ممانعت دستگاه‌های دولتی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رئیس‌جمهور بر لزوم ممانعت دستگاه‌های دولتی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در مراسم روز درختکاری با تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (علیه‌السلام) و گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت: اگر چه در زمینه محیط زیست و گسترش فضای سبز شهرداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف مسئولیت دارند اما صیانت اثربخش از محیط زیست و موفقیت در این عرصه در گروی همراهی و مشارکت همه مردم است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز شرایط برای کاشتن میلیون‌ها درخت در سراسر کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای حفاظت از درختان و فضای سبز موجود، هر کس در طول زندگی خود می‌تواند ده‌ها درخت غرس کند.

وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست بر توسعه اولویت دارد، اظهار کرد: اگر محیط زیست دچار آسیب شود، مردم و زندگی آن‌ها مختل می‌شود، لذا گسترش فضای سبز و صیانت از محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعالانه نهادهای دولتی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با تمام توان در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند سوداگران با انگیزه‌های مادی، در مسیر تخریب محیط زیست گام بردارند.

رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش مجموعه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه صیانت از محیط زیست ضرورت تشویق فعالیت‌های آنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون تردید با حضور و مشارکت آحاد مردم می‌توان اقدامات چشمگیری در زمینه درختکاری و گسترش فضای سبز انجام داد و مردم در این زمینه از انگیزه و اشتیاق کافی برخوردار هستند.

وی همچنین از اقدام جهادی شهرداری تهران در زمینه درختکاری قدردانی کرد و گفت: آغاز یکهزار و ۲۵۰ هکتار جنگل‌کاری در اطراف تهران اقدام درخور تقدیر و پسندیده‌ای است که شهرداری تهران با رویکرد جهادی آن را کلید زده است.

رئیس‌جمهور افزود: امروز گسترش فضای سبز برای همه شهرها به ویژه شهر تهران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند هوای سالم و پاکی را برای ساکنین شهرها به ارمغان بیاورد.

رئیسی بر ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی در کشور تأکید کرد و گفت: این کار باید با رعایت موازین و دستورالعمل‌های محیط زیستی روز به روز در کشور توسعه پیدا کند، چرا که می‌تواند آثار و برکات فراوانی برای مردم داشته باشد.

وی، برخورداری از هوای پاک و سالم را حق مردم دانست و گفت: امروز آلودگی و آلاینده‌ها مردم را اذیت می‌کند، از این رو لازم است مسئولین با همت مضاعف و با استفاده از مشارکت و ظرفیت‌های مردمی در جهت رفع این مشکل گام بردارند.

رئیسی تأکید کرد: تمام دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک سریعاً وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در جایی مشکل دارند با مردم در میان بگذارند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهتمام سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها برای توسعه درخت‌کاری و فضای سبز در کشور گفت: امروز براساس محاسباتی که انجام شده است، زمینه کاشت میلیون‌ها درخت در سراسر کشور وجود دارد و با این کار امیدواریم شاهد هوای سالم و پاک برای همه شهروندان باشیم.

کد مطلب 5440166
طیبه بیات

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    نظرات

    • محمد IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
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      اینها همه به نفع پولدارها است در روستای ما پولدارها وتازهها خانه لوکس ساختند وما که سابقه ۵۰۰ ساله داریم یک دست شویی هم نمی گذارند درست کنیم ما که از مسکن وجهاد کشاورزی راضی نیستیم

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