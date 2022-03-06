به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور روز یکشنبه در مراسم روز درختکاری با تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (علیهالسلام) و گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت: اگر چه در زمینه محیط زیست و گسترش فضای سبز شهرداریها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و دستگاههای مختلف مسئولیت دارند اما صیانت اثربخش از محیط زیست و موفقیت در این عرصه در گروی همراهی و مشارکت همه مردم است.
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز شرایط برای کاشتن میلیونها درخت در سراسر کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای حفاظت از درختان و فضای سبز موجود، هر کس در طول زندگی خود میتواند دهها درخت غرس کند.
وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست بر توسعه اولویت دارد، اظهار کرد: اگر محیط زیست دچار آسیب شود، مردم و زندگی آنها مختل میشود، لذا گسترش فضای سبز و صیانت از محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعالانه نهادهای دولتی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، از همه دستگاههای ذیربط خواست با تمام توان در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند سوداگران با انگیزههای مادی، در مسیر تخریب محیط زیست گام بردارند.
رئیسجمهور با قدردانی از تلاش مجموعهها و سازمانهای مردمنهاد در زمینه صیانت از محیط زیست ضرورت تشویق فعالیتهای آنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون تردید با حضور و مشارکت آحاد مردم میتوان اقدامات چشمگیری در زمینه درختکاری و گسترش فضای سبز انجام داد و مردم در این زمینه از انگیزه و اشتیاق کافی برخوردار هستند.
وی همچنین از اقدام جهادی شهرداری تهران در زمینه درختکاری قدردانی کرد و گفت: آغاز یکهزار و ۲۵۰ هکتار جنگلکاری در اطراف تهران اقدام درخور تقدیر و پسندیدهای است که شهرداری تهران با رویکرد جهادی آن را کلید زده است.
رئیسجمهور افزود: امروز گسترش فضای سبز برای همه شهرها به ویژه شهر تهران ضرورتی اجتنابناپذیر است و میتواند هوای سالم و پاکی را برای ساکنین شهرها به ارمغان بیاورد.
رئیسی بر ضرورت توسعه گردشگری و طبیعتگردی در کشور تأکید کرد و گفت: این کار باید با رعایت موازین و دستورالعملهای محیط زیستی روز به روز در کشور توسعه پیدا کند، چرا که میتواند آثار و برکات فراوانی برای مردم داشته باشد.
وی، برخورداری از هوای پاک و سالم را حق مردم دانست و گفت: امروز آلودگی و آلایندهها مردم را اذیت میکند، از این رو لازم است مسئولین با همت مضاعف و با استفاده از مشارکت و ظرفیتهای مردمی در جهت رفع این مشکل گام بردارند.
رئیسی تأکید کرد: تمام دستگاههای مسئول در قانون هوای پاک سریعاً وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در جایی مشکل دارند با مردم در میان بگذارند.
رئیسجمهور با اشاره به اهتمام سازمان محیط زیست و شهرداریها برای توسعه درختکاری و فضای سبز در کشور گفت: امروز براساس محاسباتی که انجام شده است، زمینه کاشت میلیونها درخت در سراسر کشور وجود دارد و با این کار امیدواریم شاهد هوای سالم و پاک برای همه شهروندان باشیم.
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