نیروهای روسیه برای حمله به شهر ساحلی «اودسا» آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت: نیروهای روسیه برای حمله هوایی به شهر و بندر تاریخی «اودسا» در سواحل دریای سیاه و جنوب غربی اوکراین آماده می‌شوند.

زلنسکی ضمن ابراز نگرانی از این حمله احتمالی افزود: حمله به شهر اودسا، به منزله یک جنایت نظامی و تاریخی خواهد بود.

گفتنی است نیروهای روسیه از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین از ۲۴ فوریه تاکنون در جنوب این کشور پیشروی کرده و توانسته‌اند کنترل شهر «خرسون» را به دست بگیرند و شهر «ماریوپول» را محاصره کنند اما شهر اودسا تا کنون از درگیری‌ها به دور بوده است.