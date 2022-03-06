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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۰

زلنسکی خبر داد؛

نیروهای روسیه برای حمله به شهر ساحلی «اودسا» آماده می شوند

نیروهای روسیه برای حمله به شهر ساحلی «اودسا» آماده می شوند

رئیس جمهور اوکراین از آماده سازی نیروهای روسیه برای حمله به شهر بندری و ساحلی اودسا در جنوب غرب این کشور خبر داد و این حمله احتمالی را جنایت نظامی و تاریخی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت: نیروهای روسیه برای حمله هوایی به شهر و بندر تاریخی «اودسا» در سواحل دریای سیاه و جنوب غربی اوکراین آماده می‌شوند.

زلنسکی ضمن ابراز نگرانی از این حمله احتمالی افزود: حمله به شهر اودسا، به منزله یک جنایت نظامی و تاریخی خواهد بود.

گفتنی است نیروهای روسیه از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین از ۲۴ فوریه تاکنون در جنوب این کشور پیشروی کرده و توانسته‌اند کنترل شهر «خرسون» را به دست بگیرند و شهر «ماریوپول» را محاصره کنند اما شهر اودسا تا کنون از درگیری‌ها به دور بوده است.

کد مطلب 5440300

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