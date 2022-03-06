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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

خریداران مسکن یا مستأجران رقم معامله را در کارتخوان املاکی نکشند

خریداران مسکن یا مستأجران رقم معامله را در کارتخوان املاکی نکشند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از اخذ مالیات اعضای این صنف بر اساس حق کمیسیون مندرج در قولنامه های اجاره یا خرید و فروش خبر داد.

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتصال کارتخوان های اعضای صنف مشاوران املاک به سامانه‌های مالیاتی اظهار کرد: بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام اتصال کارتخوان های دفاتر مشاوران املاک به سامانه‌های این سازمان را به اعضای صنف اطلاع رسانی کرده‌ایم و دستگاه‌های کارتخوان اکثر اعضای این اتحادیه به سامانه‌های مالیاتی متصل شده‌اند.

وی افزود: دفاتر مشاوران املاک حق ندارند مبلغ متعاملین را کارت به کارت کنند چون این مبالغ به حساب آنها می‌آید و برای مشاوران املاک، مشکل حقوقی مالیاتی ایجاد می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: توصیه من به همکارانم در صنف مشاوران املاک این است که ثمن معامله را چه در معاملات خرید و فروش مسکن و چه در معاملات رهن و اجاره مسکن از کارتخوان دفاتر خود دریافت نکنند؛ بلکه خریدار یا مستأجر باید مبلغ را به حساب فروشنده یا موجر کارت به کارت یا واریز کرده و رسید کارت به کارت یا چک بانکی را در محل دفتر املاکی به فروشنده یا موجر ارائه دهد.

عقبایی تأکید کرد: مشاوران املاک تنها مبلغی که حق دارند از طریق کارتخوان های بانکی دفاتر املاکی‌ها از متعاملین دریافت کنند، حق کمیسیون معامله است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشاوران املاک حق کمیسیون خود را به صورت دریافت از کارتخوان اخذ نکنند و به صورت کارت به کارت یا چک بانکی آن را تحویل بگیرند، باید حق کمیسیون حتماً در قرارداد قید شود.

به گفته عقبایی، رقم کمیسیون مندرج در قرارداد و قولنامه، مبنای محاسبه مالیات مشاوران املاک خواهد بود.

کد مطلب 5440324

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