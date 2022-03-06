ساخت پایگاه اورژانس هوایی کرمانشاه در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی عصر یکشنبه در جریان بازدید از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاهی کرمانشاه، اظهار کرد: اقداماتی که اورژانس پیش بیمارستانی انجام می‌دهد بسیار ارزشمند و گرانقدر است.

وی افزود: پرسنل اورژانس جز اولین کسانی هستند که بر بالین بیمار یا مصدوم حاضر می‌شوند و جان مردم را نجات می‌دهند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: نجات جان انسان‌ها و خدمت به مردم نعمت بزرگی است که خداوند به بندگان خاص خود عطا می‌کند.

محمدی بیان کرد: افرادی که در اورژانس فعالیت می‌کنند به حریم خصوصی خانواده‌ها راه پیدا می‌کنند و باید امین مردم باشند.

وی خاطر نشان کرد: تمام مطالبات پرسنل اورژانس پیگیری می‌شود و دانشگاه در جهت رضایت کادر درمان گام بر می‌دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: رسیدگی به تجهیزات به ویژه آمبولانس‌ها، توزیع مناسب نیروی انسانی در شهرستان‌ها، ساخت ساختمان مرکزی و ساخت پایگاه اورژانس هوایی از موضوعاتی است که در اولویت قرار می‌گیرد.