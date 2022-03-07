به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در مراسم تقدیر از تلاش‌های رؤسا، مدیران و مدیران پرستاری مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده کادر درمان در سال جاری، در خصوص کنترل پاندمی کرونا و برگزاری باشکوه‌تر این مراسم در سال آینده ابراز امیدواری کرد.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت برنامه‌های نوآورانه بسیاری در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه به ثمر نشست که باید در زمان مناسب مورد ارزیابی و بررسی دقیق‌تر و الگوسازی مطلوب قرار گیرد. در اولین جشنواره دانشگاه بهره ور و سومین جشنواره بیمارستان بهره ور نیز که فردا برگزار خواهد شد، بخشی از زحمات رؤسا و مدیران بیمارستانی به تصویر کشیده می‌شود.

به گفته زالی، با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بزرگترین ارائه دهنده خدمات درمانی از نظر کمی در استان تهران و به نوعی در کشور است، افتخارآفرینی مدیران بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، قابل دفاع است.

وی با اشاره به اینکه حجم بسیاری از خدمات درمان بیماران کرونایی در هر ۶ پیک بیماری، به دوش توانمند رؤسا، مدیران و پرسنل بیمارستانی کشیده شد، تصریح کرد: به رغم شیوع پاندمی و در اختیار گذاشتن بخش اعظم خدمات بیمارستانی به بیماران کرونایی، با مدیریت قابل تقدیر رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها، خدمت رسانی به سایر بیماران اورژانس و غیر اورژانس، لحظه‌ای متوقف نشد. بهره گیری از ظرفیت بیمارستان‌ها در سال‌های آینده نیز باید به بهترین نحو صورت گیرد.

به گفته زالی، آماده باش برای به کارگیری نهایت ظرفیت بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، در زمان واکسیناسیون کرونا نیز به قوت خود باقی ماند و تمام مجموعه‌های مدیریتی در راه اندازی مراکز واکسیناسیون به خوبی همکاری کردند که بی شک این اقدام، گامی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: در مدیریت نوین، بیمارستان به عنوان نهادی اجتماعی تعریف می‌شود و فقط یک مرکز درمانی صرف تلقی نمی‌شود. این نشان از دگردیسی محور مسئولیت‌های مراکز درمانی به سوی پیشبرد اهداف نوآورانه در عرصه جهانی، از جمله کشور ماست.

وی با اشاره به بازدیدهایی که در طول سال از مراکز درمانی تابعه دانشگاه صورت گرفته است، اظهار کرد: بازدیدها به منظور تحلیل وضعیت و بررسی کارشناسانه شاخص‌های اداری و مالی بیمارستان‌ها از منظر بهره وری انجام شده است و همچنان ادامه دارد. به رغم تمام مسائل موجود، تاکنون کارنامه اجرایی، اداری و مالی بیمارستان‌های دانشگاه، درخشان و قابل دفاع است.

زالی افزود: طی این جلسات مقرر شد شاخص‌های تعریف شده به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و میزان تعالی، رفع چالش‌ها، آسیب شناسی مسائل با نگاه بهره ورانه مورد بررسی قرار گیرد. نقش مؤثر رؤسا و مدیران در اجرای فرآیندهای مداخله‌ای و اصلاحی، بی بدیل و تأثیرگذار است.

وی فعالیت در مقام رئیس، مدیر یا مترون بیمارستان‌ها را یکی از سخت‌ترین یا پیچیده‌ترین اشکال مدیریتی حوزه سلامت اعلام کرد و گفت: یکی از پرچالش های مناصب مدیریتی، مسئولیت‌هایی است که در بیمارستان‌های دانشگاه تعریف می‌شود، چراکه مراکز دانشگاهی با مسائل اعتباری دست و پنجه نرم می‌کنند و اداره اقتصادی و اجرایی بیمارستان‌ها امر دشواری است.

زالی ادامه داد: بسیاری از مراجعین بیمارستان‌های دانشگاهی ماهیت ارجاعی دارند و بیمارانی هستند که از سایر استان‌ها برای دریافت خدمات درمانی به مراکز دانشگاهی مراجعه می‌کنند. به نوعی می‌توان گفت بیمارستان‌های تابعه دانشگاه ایستگاه نهایی درمان برای بسیاری از هموطنان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان ضمن تقدیر از زحمات رؤسا و مدیران بیمارستانی، در خصوص افزایش کیفیت خدمات و مراقبت‌ها، استاندارسازی خدمات بیمارستانی، بهینه سازی گردش‌های اقتصادی بیمارستانی به ویژه در حوزه اجرای فرآیندهای نوین اداره بیمارستانی، در کنار کارنامه‌های تفصیلی موفق آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سال‌های آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: حرکت به سمت اجتماعی شدن بیمارستان‌ها در کنار ارائه خدمات درمانی و آموزشی که از جمله برنامه‌های راهبردی دانشگاه است، به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تحقق دانشگاه‌های نسل سوم باید مورد توجه قرار گیرد.