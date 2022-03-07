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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸

افشای مدت زمان قرارداد ناظم الشریعه با تیم ملی فوتسال عراق

افشای مدت زمان قرارداد ناظم الشریعه با تیم ملی فوتسال عراق

یک خبرنگار عراقی مدت زمان قرارداد سیدمحمد ناظم الشریعه با تیم ملی فوتسال عراق را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران با تیم عراق به توافقات اولیه دست یافته است.

ناظم الشریعه امروز دوشنبه عازم بغداد می‌شود و احتمالاً تا روز پنجشنبه قراردادش را با این تیم امضا می‌کند.

به گفته «حمزه ضیا» خبرنگار عراقی، مدت زمان قرارداد ناظم الشریعه با عراق سه ساله خواهد بود.

به این ترتیب ناظم الشریعه که دو بار تیم ملی فوتسال ایران را قهرمان آسیا کرد و یکبار به عنوان سوم جام جهانی دست یافت، تا سال ۲۰۲۵ در عراق کار خواهد کرد.

ناظم الشریعه چهار دستیار ایرانی هم با خود به عراق می‌برد و برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه فوتسال عراق دارد.

کد مطلب 5440868

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