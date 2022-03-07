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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

محرومیت زدایی یکی از اهداف سپاه در کرمان است

محرومیت زدایی یکی از اهداف سپاه در کرمان است

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان با اشاره به احداث ۱۱۰ خانه در طرح های کپر زدایی گفت: یکی از اهداف سپاه محرومیت زدایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران یکی از اهداف سپاه را محرومیت زدایی و توسعه استان به خصوص در مناطق کم برخوردار دانست و افزود: در جنوب استان کرمان طرح‌های مختلفی در راستای احداث واحدهای مسکونی برای نیازمندان انجام شده و در بخش کپرزدایی ۱۱۰ واحد مسکونی احداث و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح‌ها در جنوب کرمان ادامه می‌یابد همچنین یکی از مهمترین اقدامات سپاه در شرق و جنوب کرمان آبرسانی به روستاها در این مناطق است.

وی با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ روستای فاقد شبکه آب رسانی در کرمان گفت: ۳۴۰ روستا تا کنون آبرسانی شده است و با راه اندازی نهضت مردم میدان اقدامات سپاه برای حل مشکلات تأمین آب در روستاها ادامه می‌یابد.

سردار معروفی افزود: در زمینه کمک به سیل زدگان نیز هم اکنون نیروهای سپاه در کنار مردم در حال بازسازی و رفع مشکلات هستند و در زمینه احداث ۶۰ کیلومتر سیل بند که می‌توان از تکرار سیل جلوگیری کند پای کار هستیم.

کد مطلب 5441055

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