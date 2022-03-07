عزت الله ضرغامی از بنیاد سینمایی فارابی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سیدعزت‌الله ضرغامی در بازدید از بنیاد سینمایی فارابی در جریان مرمت و بازسازی بخش‌های مختلفی از بافت و بنای تاریخ خانه قوام‌السلطنه قرار گرفت که توسط بنیاد سینمایی فارابی و تحت نظارت میراث فرهنگی انجام پذیرفته است.

ضرغامی در این بازدید ضمن تشکر از اهتمام بنیاد فارابی در نگهداری اصولی از فضای تاریخی این بنیاد، با یادآوری آثار ماندگار سینمای ایران که در بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده است به نقش مؤثر این بنیاد در سینمای پس از انقلاب اشاره کرد.

ضرغامی با تأکید بر نقش سینما در توسعه توریسم و گردشگری از پیشنهاد مدیران فارابی برای ساخت سری آثار داستانی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استقبال کرد.

در این دیدار سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با ارائه گزارشی از اقدامات این بنیاد در مرمت و نگهداری بخش تاریخی خانه قوام‌السلطنه مانند درب‌ها، بخش شرقی و طاق‌های بیرونی از همکاری خوب اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران و مدیریت موزه آبگینه به خاطر مشارکت در مرمت و بهسازی عمارت تاریخی ساختمان بنیاد (خانه قوام السلطنه) تشکر کرد.

همچنین جوادی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های بنیاد سینمایی فارابی، آثار سینمایی که تصویرگر و روایت‌گر شکوه تمدنی ایران زمین باشند را یکی از خلاهای سینمای امروز دانست و با تأکید بر ظرفیت‌های سینما برای کمک به صنعت توریسم کشور ابراز امیدواری کرد در این دوره با حمایت‌های مهندس ضرغامی که خود نیز از اهالی و مدیران سینمایی محسوب می‌شوند، شاهد تولید آثار مشترکی در این حوزه بین بنیاد سینمایی فارابی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشیم.