به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران، اظهار کرد: هیچ‌گونه هورمونی در مرغداری‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شیطنت رسانه‌ای در این زمینه صحت ندارد.

وی تصریح کرد: برای تأمین غذای سالم در عرضه به بازار مصرف سعی بر این است تا جلوی هرگونه تزریق هورمون به مرغ گرفته شده و سلامت دام و طیور به صورت منظم و مرتب مورد رصد قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با بیان اینکه حفظ سلامت تک تک افراد جامعه وظیفه و رسالت دامپزشکی است، گفت: کوچک‌ترین غفلت در کشتار و عرضه دام غیرسالم جامعه را به مهلکه نابودی می‌کشاند.

تکلوی به وجود ۸۷۵ نوع بیماری مشترک دام و انسان اشاره کرد و افزود: کارشناسان دامپزشکی به رغم سختی کار، سعی می‌کنند تا سلامت دام و طیور کشتار شده را مورد توجه قرار داده و اجازه ورود لاشه ناسالم به چرخه مصرف را ندهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: استان اردبیل ۱.۹ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده در حالی که ۴ درصد تولیدات دامی در کشور، در استان اردبیل در قالب دام سبک و سنگین انجام می‌شود.

تکلوی از تزریق ۸ میلیون دز واکسن رایگان در بین دام‌های استان در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و اضافه کرد: با همکاری دامداران مناطق روستایی و عشایری تزریق واکسن به دام‌های سبک و سنگین به انجام رسیده است.

وی در مورد فعالیت مرغداری‌ها و تجهیز خودروهای ویژه حمل طیور به یخچال و سایر امکانات استاندارد بیان کرد: در بحث واکسن دام و طیور نیز ما آمادگی داریم تا به اندازه کافی نیازمندی مرغداران را تأمین کنیم.

تکلوی به بیماری مشمشه در اصطبل‌های اسب اشاره کرد و ادامه داد: برخلاف شایعات هیچ‌گونه علائمی از انتشار این بیماری در سطح استان دیده نشده و ما مراقبت‌های لازم را در جلوگیری از این بیماری مشترک انسان و دام انجام می‌دهیم.

وی به رعایت اصول بهداشتی و شرعی در ذبح دام و طیور اشاره کرد و گفت: دام‌های ذبح شده در استان با نظارت شرعی و بهداشتی انجام شده و هیچ مشکلی در این فرآیند وجود ندارد.

تکلوی به عرضه ۲۷۳ هزار رأس دام ذبح شده و ۲۳ میلیون قطعه مرغ در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: برای اولین بار ۶۲ هزار و ۶۹۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه مواد خامی انجام شده و ۲۴۷ تن محصول غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته از چرخه مصرف خارج شده است.

وی از ارجاع ۴۹۳ مورد پرونده به محاکم قضائی و پلمب ۷۷ مرکز عرضه محصولات خام دامی به دلیل تخلفات مکرر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به کاهش کشتار غیرمجاز دام در سطح استان به ویژه کنار جاده‌ها سعی بر این است تا اجازه فعالیت چنین مجموعه‌ها با کشتار غیرمجاز داده نشود.

تکلوی از شهروندان استان خواست تا به عنوان ناظران افتخاری دامپزشکی این مجموعه را در مبارزه بی‌امان با عرضه گوشت ناسالم کمک کرده و در بیش از یک‌هزار واحد عرضه مواد خام دامی گستردگی نظارت‌ها و فعالیت‌ها را انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ۲۸۰ ناظر دامپزشکی استان سلامت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت استان را محافظت می‌کنند که نیاز به همراهی عموم مردم در این حوزه است.

تکلوی به کشتار ۲۵ هزار رأس بره در عرضه به بازار خبر داد و گفت: کشتار دام پیر در این شرایط صحیح به نظر نمی‌رسد و ما سعی کردیم جلوی کشتار دام پیر و همچنین آبستن را در کشتارگاه‌ها بگیریم.

وی با بیان اینکه در مبارزه با بیماری حاری نیز ۶ هزار قلاده سگ در دامداری‌ها و روستاها به شکل گله واکسینه شدند، افزود: امیدواریم همشهریانی که نسبت به نگهداری سگ‌های خانگی اقدام می‌کنند به واکسینه کردن آنها همت کنند.

تکلوی در ادامه خاطر نشان کرد: ما منتظر دریافت گزارش‌های مردمی از حضور حیوانات موزی و سگ‌های ولگرد هستیم تا در صورت مشاهده بیماری و یا علائم مشکوک در لاشه سگ‌ها کنترل‌ها و نمونه‌برداری‌ها را انجام دهیم.

وی از کنترل بیماری تب برفکی در استان خبر داد و اضافه کرد: در سال‌جاری صد درصد دام‌های استان علیه این بیماری واکسینه شدند و ما تاکنون هیچ گزارشی از فراگیری بیماری خطرناک دام را در استان مشاهده نکردیم.

تکلوی با بیان اینکه تولید گوشت قرمز استان ۳۱ هزار تن است که ۱۴ هزار تن مصرف داخلی و مابقی به سایر مناطق ارسال می‌شود، بیان کرد: ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه طیور در طول سال کشتار می‌شود و ما تلاشمان بر این است تا نیاز داخل استان و سایر مناطق را نیز تأمین کنیم.

وی به وجود ۲ میلیون ۶۱ هزار قطعه مرغ مادر و تولید ۱۱ درصد جوجه یک روزه در این استان اشاره کرد و ادامه داد: ۱۸۰ میلیون دز واکسن نیز در بین طیور استان تزریق شده است.

تکلوی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۹ هزار تن ظرفیت پرورش ماهی و ۸ هزار و ۸۰۰ تن ظرفیت تولید عسل در این استان است که ما علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از عسل تولید شده را نیز به کشورهای عراق و اندونزی صادر کردیم.

وی در مورد طرح نوروزی و ماه رمضان دامپزشکی در کنترل محصولات سالم خام دامی تصریح کرد: از ۱۴ اسفند طرح نوروزی و ماه مبارک رمضان دامپزشکی در قالب ۲۸ اکیپ آغاز شده که ۱۲ اکیپ ثابت و ۱۶ اکیپ نیز سیار به صورت ۲ شیفته فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: با تجهیز آزمایشگاه مجهز دامپزشکی علاوه بر سرعت تشخیص بیماری‌ها نظیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، سعی بر این است تا از ظرفیت این آزمایشگاه در کنترل بیماری‌های مختلف استفاده کنیم.