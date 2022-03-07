اجرای صد گروه سرود در حاشیه پویش درختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، علی ظرافتی، مدیر جشنواره‌های پویش ملی درخت یاری با اعلام این خبر که جشنواره سرود درخت یاری در حاشیه پویش ملی درخت یاری در حال اجرا است. گفت: در این جشنواره ۱۰۰ گروه سرود برگزیده، در ۱۰۰ شهرستان کشور در موضوع پویش ملی درخت یاری به اجرای آثار خود می‌پردازند.

وی اظهار داشت: این جشنواره در راستای تبیین اهداف پویش درخت یاری در زمینه کاشت یک میلیون و پانصدهزار نهال مثمر، جهت کمک به معیشت افراد کم برخوردار کشور است که توسط گروهی از جوانان جهادی کشور در غالب گروه‌های مردمی، جهادی و خیریه‌ها، در سطح ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره همزمان با هفته درخت کاری و با استفاده از ظرفیت گروه‌های سرود نوجوان مطرح در سطح کشور برگزار می‌شود.

ظرافتی با بیان اینکه در ترویج و توسعه اهداف پویش درخت یاری، از فعالیت‌های هنری گوناگون استفاده شده و در این مدت محدود چند جشنواره هنری اعم از سرود درخت یاری، نقاشی درخت یارهای کودک، عکس من و درخت و.... اجرایی و عملیاتی شده که امیدواریم در سال‌های آینده نیز بتوانیم با همین روحیه و توان در برگزاری جشنواره‌های هنری در زمینه درختکاری به پیش رفته و اهدافمان را محقق کنیم.

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