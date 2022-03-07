تعیین تکلیف پیمانکار منطقه گردشگری قلعه رودخان به دلیل تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان دادگستری کل گیلان از اجرای طرح پارک قلعه رودخان با اشاره به اینکه این منطقه شاهکار پیشینیان بوده و جز میراث میهنی و طبیعی به شمار می‌رود، اظهار کرد: صیانت از منطقه قلعه رودخان از چند سال گذشته به یکی از پیمانکاران واگذار شده بود که متأسفانه به دلیل تخلفات گسترده، شکایات و اعتراضات مردمی فراوانی در این خصوص گزارش شده است.

وی عدم نظارت و سودجویی پیمانکار را عامل تخلفات فراوان در این منطقه برشمرد و تصریح کرد: آثار تخریبی بی شماری در این مکان رؤیت شده است که هویت و شکل طبیعی قلعه رودخان را خدشه دار کرده و موجب کاهش ورود گردشگر به این منطقه توریستی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان تخریب جنگل، تصاحب حریم رودخانه، ایجاد جاده‌های اضافی و عدم ساماندهی پسماند و زباله را از مشکلات این شرکت پیمانکار دانست و افزود: غفلت و عدم نظارت متولیان امر در این تخلفات کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه این پیمانکار درآمد روزانه هنگفتی از ورود گردشگران به این محل کسب می‌کند، گفت: خدمات رفاهی ارائه شده به مسافران نیز با مبالغ دریافتی مغایرت داشته و از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.

آقایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی ثروت عمومی است و باید همگان در برابر آن احساس مسئولیت داشته باشند، اظهار کرد: علیرغم اینکه مدت قرارداد واگذاری به پیمانکار دو سال است که به پایان رسیده است، ولی کماکان در اختیار وی قرارداد و مسئولین و متولیان امر هیچ گونه اقدامی در راستای واگذاری به شخص واجد شرایط و امین انجام نداده اند.

وی ادامه داد: به دستور رئیس کل دادگستری استان جلسه‌ای در اسرع وقت در خصوص تعیین تکلیف این منطقه گردشگری در مرکز استان و با حضور متولیان امر برگزار شده و تصمیمات لازم در این خصوص اخذ خواهد شد.