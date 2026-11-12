سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام و آیین شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، محدودیت‌های ترافیکی در مرکز شهر کرمانشاه اجرا می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع در مسیر میدان انقلاب تا مسجد جامع برگزار خواهد شد و بر همین اساس، از صبح روز جمعه تردد و توقف خودروها در طول خیابان شهید مدرس، حدفاصل میدان انقلاب تا میدان آزادی، ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به نحوه برخورد با خودروهای پارک‌شده در این محدوده تصریح کرد: وسایل نقلیه‌ای که در مسیر یادشده پارک شده باشند، برای تسهیل برگزاری مراسم به توقفگاه منتقل خواهند شد.

امجدیان با بیان اینکه مراسم تشییع با زمان برگزاری نماز جمعه هم‌زمان شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود میدان آزادی و معابر منتهی به آن با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه شوند.

وی از شهروندان خواست برای تردد درون‌شهری از مسیرهای جایگزین و بزرگراه‌های غربی و شرقی کرمانشاه استفاده کنند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده برگزاری مراسم جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در پایان بر استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست برای حضور در مراسم، از آوردن خودروهای شخصی به محدوده تشییع خودداری کنند.