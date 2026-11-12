حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان در پنج روز آینده اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان تهران در این مدت صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در ارتفاعات احتمال وقوع رگبار برف وجود دارد.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۵۹ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ افزود: تا ظهر امروز با عبور زبانه موجی از شمال استان، افزایش ابر در مناطق شمالی و غربی و دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات بارش پراکنده، مه و رگبار برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بر اساس سامانه دوم این هشدار، وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی استان و ارتفاعات مورد انتظار است.

خورشیدی در ادامه با اشاره به هشدار زرد آلودگی هوا شماره ۲ مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: از عصر جمعه تا دوشنبه، به دلیل سکون و پایداری جو، غلظت آلاینده‌ها در نواحی پرتردد شهری به‌تدریج افزایش می‌یابد و کیفیت هوا کاهش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، شرایط جوی برای افزایش نسبی آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری استان تهران فراهم خواهد بود.