لزوم پوشش بیمه ای هزینه های سنگین توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام حاجی آقایی، با اشاره به اینکه رشته ارتوز و پروتز یک تخصص علمی - فنی است، عنوان کرد: رشته اعضای مصنوعی (پروتز) و وسایل کمکی (ارتوز) در سال ۱۳۴۰ در جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سابق) با آموزش تعدادی تکنسین شروع به کارکرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۵ نیز دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی سابق اقدام به تأسیس این رشته کرد، افزود: پس از انقلاب فرهنگی، عمر این رشته طولانی نبود و با شروع جنگ تحمیلی و همچنین احساس نیاز به افراد متخصص، دانشکده علوم توانبخشی در سال ۱۳۶۱ اقدام به تأسیس این رشته و جذب دانشجو در مقطع کاردانی کرد و از سال ۱۳۶۶ در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت.

حاجی آقایی ادامه داد: همچنین روند فعلی فعالیت‌های آموزشی و درمانی در این رشته؛ تأکید بر آموزش و پژوهش‌های کاربردی دارد، همچنین استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای رفع نیاز بیماران در کنار سایر رشته‌های توانبخشی است.

استادیار گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: افراد علاقه مند می‌توانند از طریق آزمون سراسری رشته علوم تجربی در مقطع کارشناسی، در صورت کسب حد نصاب رتبه قبولی وارد این رشته شوند.

وی افزود: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرط پذیرش در آزمون سراسری و قبولی مصاحبه در مقطع دکتری تخصصی (Phd) دانشجو می‌پذیرد.

حاجی آقایی با بیان این که رشته ارتوز و پروتز به عنوان یک تخصص علمی- فنی در ایجاد تغییرات اصلاحی و کمکی و یا طراحی اندام‌های حرکتی به ویژه در بیماری‌های ارتوپدی و نوروماسکولار کاربرد دارد، گفت: کلینیک ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی با داشتن متخصصین باتجربه و فضای کافی و تجهیزات پیشرفته آماده ارائه خدمات به مراجعین است.

وی ادامه داد: کلینیک ارتوز و پروتز خدمات ارتوزی مانند اختلالات اسکلتی-عضلانی اطفال (ارتوزهای جمجمه، ارتوزهای اندام تحتانی، ارتوزهای مربوط به دفورمیتی های مادرزادی پا، ارتوزهای مربوط به دفورمیتی های مادرزادی لگن)، ارتوزهای ستون فقرات، ارتوزهای اندام تحتانی (ارتوزهای حمایت کننده زانو و مچ پا، انواع کفش و کفی)، ارتوزهای اندام فوقانی و همچنین انواع پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی قابل ارائه به مددجویان است.

حاجی آقایی افزود: همچنین فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند با تأسیس کلینیک به صورت خصوصی یا فعالیت در مراکز ارتوز و پروتز در نهادهای دولتی، در زمینه طراحی و ساخت انواع پروتز، ارتوز، پروتزهای زیبایی، کفی و کفش‌های طبی و تولید قطعات مشغول به کار شوند.

مدیر گروه دانشکده علوم توانبخشی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: ایران از نظر توانایی در سطح علمی و تولیدات ارتوز و پروتز در بین کشورهای همسایه با دارا بودن حدود ۵۰ مرکز دولتی و۲۰۰ مرکز خصوصی رتبه برتر را در منطقه دارد.

حاجی آقایی با اشاره به تحریم‌ها در خصوص تهیه مواد و ساخت ارتوز و پروتز توضیح داد: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده وزارت بهداشت نسبت به تخصیص ارز دولتی و همچنین تولیدات داخلی، مشکل حادی وجود ندارد.

وی یادآور شد: موادی که برای ساخت پروتز استفاده می‌شود شامل دو بخش است، از جمله قطعات پروتز، که در شرکت‌های داخلی با تیراژ بالا ساخته و تولید می‌شود؛ همچنین مواد رزینی که در ایران، تکنولوژی تولید آن وجود دارد و چند شرکت به صورت آزمایشی در حجم کم نسبت به تولید آن اقدام می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: جانبازان و پرسنل نیروهای مسلح، از خدمات بیمه‌ای مخصوص به خود استفاده می‌کنند. اما سایر متقاضیان خدمات ارتوز و پروتز ناچار هستند از پوشش بیمه‌های تکمیلی استفاده کنند و یا هزینه کامل را باید به صورت نقدی متقبل شوند.

حاجی آقایی افزود: در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خدمات به صورت نیمه دولتی ارائه می‌شود و با این وجود بر اساس پیگیری‌های مجلس؛ سازمان بیمه سلامت، پوشش‌هایی را برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی در دست اقدام دارد.