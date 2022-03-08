واشنگتن: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین ایجاد نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تأیید کرده است که به درخواست‌ها برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع محدود بر فراز اوکراین توجه نخواهد کرد زیرا چنین اقدامی با خطر جنگ با روسیه همراه خواهد بود.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی که عصر سه‌شنبه برگزار شد، گفت: اعلام منطقه پرواز ممنوع در هر صورت مستلزم اعمال پرواز ممنوع است، حتی اگر در مورد یک منطقه جغرافیایی کوچک‌تر صحبت شود و این همچنان مستلزم تیراندازی و سقوط هواپیمای روسی به محض ورود به این منطقه است.

ساکی گفت: به همین دلیل است که ما هنوز نگرانی داریم که این اقدام تشدید وضعیتی باشد که می‌تواند ما را به جنگ با روسیه سوق دهد، کاری که رئیس جمهور قصد انجام آن را ندارد.

ساکی همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا از اعلام آمادگی رهبران برخی کشورها برای همکاری با روسیه و اوکراین برای حل تنش فعلی استقبال می‌کند.