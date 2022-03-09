امداد نوروزی سایپا از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید محمدرضا موسوی؛ مدیرعامل سازمان خدمات پس از فروش سایپا گفت: طرح خدمات و امداد نوروزی گروه سایپا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به مدت ۱۹ روز اجرا خواهد شد و بالغ بر ۱۲۰۰ نمایندگی مجاز سایپا و ناوگان امدادی و عاملیت تعمیراتی و پایگاه‌های ثابت در سراسر کشور به ارائه خدمات تعمیرگاهی به هموطنان خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه شبکه خدمات پس از فروش با تمام توان بهترین خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مسافران نوروزی ارائه می‌کند، افزود: کلیه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا در تمام شهرهای کشور در طول ایام تعطیلات نوروزی تحت پوشش خدمات درون تعمیرگاهی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان خدمات پس از فروش سایپا یادآور شد: در طرح امداد نوروزی، عملکرد کلیه واحدهای امدادی از طریق سامانه‌های هوشمند و بازدیدهای میدانی مستمر و سایر ابزارهای کنترلی تحت نظارت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ارسال کلیه قطعات مورد نیاز به نمایندگی‌های سایپا در راستای اجرای طرح امداد نوروزی، گفت: با توجه به پیش بینی حجم سفرهای نوروزی و با در نظر گرفتن دستورات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، نمایندگی‌های منتخب سایپا آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.

موسوی یادآور شد: مرکز تماس شرکت امداد خودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مشتریان است.