به گزارش خبرنگار مهر، زینب اختری صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توانمندسازی و آموزش حوزه بانوان تلاشهای گستردهای در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی از پیگیری مسائل مربوط به زنان و خانواده با نگاه کارشناسی خبر داد و بیان کرد: از رویکردهای مهم وزارت کشور ترویج فرهنگ الگو و سبک زندگی اسلامی و حمایت از فعالان اجتماعی و فرهنگی است.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور ادامه داد: از دیگر برنامههای حوزه بانوان وزارت کشور میتوان به توجه به رفع آسیبهای اجتماعی، افزایش نرخ موالید، فرزندآوری، ازدواج جوانان و حمایت از زنان سرپرست خانواده اشاره کرد.
وی با تاکید بر همافزایی برای تحقق اهداف مد نظر در حوزه بانوان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه توجه به اعتبارات حوزه بانوان است.
اختری تاکید کرد: با توجه به اینکه مسیر دولت سیزدهم تحولگرایانه است بر همین اساس برای استفاده از ظرفیت زنان سند تحول در فعالیت زنان و خانواده تدوین شده است.
وی افزود: امام راحل و رهبر معظم انقلاب زنان را خط مقدم فعالیتها در جامعه اسلامی، حفاظت از انقلاب و مشارکت در برنامهها و طرحهای مختلف معرفی میکنند از این نظر زنان با رویکرد پر از انرژی در کنار همه مجموعهها برای حل مشکلات جامعه قرار دارند.
وی با بیان اینکه کمک به همه مجموعههای دولت و عرصههای مختلف نظام اسلامی به عنوان مهمترین رویکرد برنامهها شناخته میشود اضافه کرد: بانوان در بخشهای مختلف سیاسی، امنیتی، انتظامی، اقتصادی و اجتماعی آماده همکاری با دستگاههای اجرایی و دولتی هستند.
نظر شما