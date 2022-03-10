مصدومیت شدید ۳ کودک در اثر استفاده از مواد آتش زا در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمهرداد شریفی، گفت: متاسفانه ۳ کودک هفت، پنج و چهار ساله در زمان عدم حضور والدین در یکی از شهرستان های استان فارس اقدام به آتش زدن یک حلقه لاستیک به وسیله نفت کرده و هر سه دچار سوختگی شدید شده و در حال حاضر در بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع) بستری و تحت مداوا هستند.

او اعلام کرد: کودک هفت ساله با ۵۳ درصد سوختگی عمیق دست، پا و صورت، کودک ۵ ساله با ۸۹ درصد سوختگی عمیق کل بدن و کودک ۴ ساله با ۹۰ درصد سوختگی عمیق کل بدن در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

معاون درمان دانشگاه با اشاره به وضعیت وخیم این کودکان در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اظهار کرد: تیم های درمانی شامل متخصصان اطفال، سوختگی و آی سی یو با بکارگیری تمام امکانات لازم در حال ارایه خدمات درمانی به این مصدومان هستند.

دکتر شریفی ادامه داد: حوادث چهارشنبه آخر سال یکی از دغدغه‌های جدی مسوولان مجموعه سلامت است که خانواده ها می توانند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال ایفاء کنند.

این مقام مسئول در دانشگاه با اشاره به اینکه بیشتر افراد مصدوم شده در چهارشنبه سوری از گروه سنی نوجوانان هستند، اعلام کرد: بیشترین سوختگی ناشی از آتش سوزی های چهارشنبه سوری در ناحیه سر و صورت و دست ها اتفاق افتاده است.

معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال، در ابتدا برای گروه سنی نوجوان و جوان جالب نباشد، افزود: می تـوان با بیان اهمیـت موضـوع و تشریح خطر حوادث تهدیـد کننـده سلامت، آموزش های لازم در این زمینه را به آنها ارایه داد.

او اضافه کرد: در صورت مواجهه با فردی که دچار سوختگی شده، ضمن حفظ خونسردی و رعایت اقدامات اولیه در سوختگی با آتش، باید مصدوم را هرچه سریعتر به مرکز بهداشتی درمانی منتقل کنیم و یا در صورت شدید بودن مصدومیت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیریم.

دکتر شریفی در پایان با تاکید بر اینکه آموزش و آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان در این زمینه یک ضرورت است، از والدین خواست در این روزهای پایان سال مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند و آن ها را از خطرات استفاده از مواد آتش زا آگاه کنند.