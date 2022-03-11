اختتامیه بیستمین دوره مسابقات قرآن بانوان شاغل در سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بیستمین دوره مسابقات قرآن بانوان شاغل در سپاه، با حضور حجت‌الاسلام حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده مقام معظم رهبری در سپاه، سرتیپ پاسدار حسین محبی، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران و جمع دیگری از مدیران کشوری و لشگری برگزار شد.

در بخشی از این مراسم که به صورت غیرحضوری برگزار شد، سرتیپ پاسدار حسین محبی، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه در سخنانی با اشاره به اینکه بانوان قرآنی شاغل در سپاه بخش زیادی از این نیرو را شامل می‌شود، گفت: نزدیک به نیمی از بانوان شاغل در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره افرادی هستند که به صورت مستقیم در فعالیت‌های قرآنی حضور دارند.

وی در ادامه به برخی آمار جزئی از میزان حضور بانوان سپاهی در عرصه فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: ما در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در بخش بانوان شاغل ۶۶ بانوی حافظ کل قرآن را داریم.

محبی تصریح کرد: افتخاری که بانوان شاغل در سپاه چند دوره است که کسب کرده‌اند، موفقیت در مسابقات قرآن نیروهای مسلح است که با فاصله بسیار زیاد از سایر نیروهای مسلح، رتبه اول را به دست می‌آورند. خوشبختانه در مسابقات امسال نیز همین افتخار کسب شده و امتیاز سپاه که رتبه اول را کسب کرده، دو برابر امتیاز رتبه دوم بوده است.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این مراسم به تشریح اهداف این مسابقات پرداخت و اظهار کرد: مسابقاتی که ما برگزار می‌کنیم معمولاً سه هدف دارد. هدف اول شناسایی و ارزیابی استعدادهای قرآنی و ارتقا سطح افراد است. دومین هدف نیز توسعه کمی و کیفی و تعمیق فرهنگ قرآنی و ایجاد فضای معنوی برای کارکنان و سومین هدف نیز زمینه سازی انس با قرآن و همینطور ایجاد انگیزه و رقابت سالم است.

وی اظهار کرد: این رویداد از سطح رده‌ها آغاز شده و در این مرحله با حضور تعداد انبوهی از بانوان برگزار شد. مرحله نیمه نهایی نیز در سطح ستادهای استانی و با حضور هزار و ۶۴۵ نفر برگزار شد و از بین آنها ۱۸۳ نفر موفق به حضور در مرحله نهایی شدند. مرحله نهایی این مسابقات نیز طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه برگزار شد و ۲۳ نفر در رشته‌های مختلف موفق به کسب رتبه شدند.

محبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مراسم اختتامیه بیستمین دوره مسابقات قرآن بانوان شاغل در سپاه به سطح کیفی این رویداد اشاره و اظهار کرد: سطح کیفی مسابقات قرآن به اذعان داوران حاضر در این مسابقات از سطح کشوری بالاتر است و بسیاری از شرکت کنندگان همین رویداد در سطح کشوری دارای رتبه هستند.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران در ادامه به اضافه شدن یک مرحله دیگر به مسابقات امسال اشاره و اظهار کرد: بعد از اینکه مرحله نیمه نهایی در استان‌ها برگزار شد. برای حضور برگزیدگان این مرحله در مسابقات کشوری یک مرحله ارزیابی نیز اضافه شد. در گذشته شاخص حضور افراد در مرحله کشوری کسب امتیاز بالاتر از ۷۰ بود اما امسال برای اینکه کیفیت را بالا ببریم، یک مرحله ارزیابی غیرحضوری را اضافه کرده و شرکت کنندگان بعد از این ارزیابی در مرحله نهایی حضور پیدا کردند.

وی در پایان بیان کرد: مقرر شده بود تا این مسابقات روزهای هفتم تا نهم اسفندماه در مشهد برگزار شود، این موضوع حتی به رده‌ها هم اعلام شده بود اما به خاطر اوج‌گیری سویه جدید کرونا و ایجاد محدودیت‌های جدید نتوانستیم مسابقات را در مشهد برگزار کنیم و لذا به صورت غیرحضوری برگزار شد.

بر اساس گزارش در بخش دیگری از این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده مقام معظم رهبری در سپاه گفت: خداوند هر توفیقی را به هر کسی نمی‌دهد، توفیق انس با کلام وحی و حضرت حق لیاقت می‌خواهد، هزاران هزار نفر هستند شاید بخواهند در این عرصه حضور داشته باشند اما لیاقتش را پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: شما دوستان در معاونت فرهنگی نیز که توفیق دارید، این را بدانید که بسترسازی برای کار قرآنی نیز لیاقت می‌خواهد و این یک توفیق الهی است، کسانی که به مباحث قرآنی ورود پیدا می‌کنند، این را بدانند خداوند یک عنایتی به آنها دارد. حالا اینکه چه کاری در زندگی کرده‌اند که خدا به آنها این عنایت کرده است بحث دیگری است و هر کسی باید برای رسیدن به پاسخ آن باید به خود مراجعه کند. این عنایت تا زمانی که آن ظرف طهارت را با خود دارد از طرف خداوند وجود دارد.

طیبی‌فر با بیان اینکه خداوند در قرآن بسیاری از موضوعاتی که مطرح می‌کند را با مَثَل بیان کرده است، به آیه ۲۴ سوره مبارکه هود «مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمَی وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِیرِ وَالسَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَکَّرُونَ» اشاره کرد و گفت: آدم‌هایی در دنیا هستند با اینکه بینا هستند و می‌بینند اما در واقع کور هستند و آدم‌هایی که می‌شنوند اما کر هستند چرا که حق‌شنو و حق‌بین نیستند. آیا این آدم‌ها با کسانی که اهل بصر و بصیرت هستد و قوه شنوایی حق دارند مساوی هستند؟ قطعاً مساوی نیستند. انسانی که حق بین است، بصیر می‌شود. نکته‌ای در باب قرآن وجود دارد و آن هم این است که قرآن مثل بقیه کتب علمی نیست. بسیاری از مسائل جهان هستی را قرآن تحلیل کرده است. اما قرآن بیشتر روی یک موضوع تکیه دارد و می‌گوید من از ناحیه وحی می‌خواهم به شما چیزی را یاد بدهم و به پیامبر چیزی را یاد بدهم که اگر نمی‌گفتم و من معلم شما نمی‌شدم، شما کسی نبودید که بتوانید آنها را بفهمید.

طیبی‌فر در ادامه خطاب به حاضران در مسابقات قرآن، بیان کرد: شما عزیزان که با قرآن سر و کار دارید توجه داشته باشید که ما داریم با زبان قرآن می‌خوانیم، با اندیشه به قرآن می‌اندیشیم و با اعضا و جوارحمان به دستورات قرآن عمل می‌کنیم، مراقب باشیم این طرقی که مربوط به قرآن است آلوده نشوند تا بتوانیم از این فیض بزرگ بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات قرآن کار بزرگی است اما موضوعی که وجود دارد، این است که در سپاه همه باید قرآنی باشند. با وجود اینکه با دیگر نیروها به لحاظ رتبه‌ای در جایگاه خوبی قرار داریم اما ما یک تفاوت ماهوی با همه مجموعه‌های دیگر داریم و آن هم اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم، لذا باید بر سرعت کار و پیشروی کار بکوشیم که ان‌شاءلله این سپاه روزی که بخواهد سربازی مستقیم حضرت ولیعصر (عج) را داشته باشد همه سربازانش قاری و حافظ و مفسر قرآن باشند.

بر اساس گزارش در بخش دیگری از این مراسم از نفرات برتر رشته‌های مختلف تجلیل به عمل آمد. مسابقات قرآن بانوان شاغل در سپاه طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه به صورت غیرحضوری برگزار شد.