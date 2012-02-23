برگزیدگان مسابقات قرآن سپاه در حرم رضوی تقدیر شدند

رضا لشکری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: مسابقات سراسری قرآن سپاه پاسداران که به مدت دو روز در مشهد برگزار شد با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جوار حرم رضوی برگزیدگان خود را شناخت.

لشکری تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و برقراری انس و الفت با قرآن مجید در بین خانواده های شاغل و بازنشسته سپاه پاسداران از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم است.

وی با اشاره به این مطلب که مسابقات قرآن کریم به صورت سالیانه برگزار می شود، گفت: این دوره از مسابقات در رشته های قرائت، حفظ، مفاهیم، ترتیل و اذان برگزار شده است.

لشکری بیان داشت: دومین دوره از مسابقات قرآن کریم با حضور 750نفر از برادران، همسران و دختران خانواده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاغلین و بازنشستگان برگزار شد.

وی افزود: 500نفر از شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاغلین و بازنشستگان دختران همسران و 250 نفر شرکت کننده در این دوره از مسابقات قرآن کریم سپاه پاسداران برادران هستند.