بازدید دوباره رئیس جمهور از تالاب میانکاله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در سفر استانی به مازندران از تالاب بین المللی میانکاله بازدید کرد. وی هفته گذشته نیز در سفر استانی به گلستان از این جزیره بین المللی بازدید کرد.

همچنین قرار است بعدازظهر امروز جلسه ویژه ای با تشکل‌های محیط زیستی برای بررسی مشکلات این حوزه در استان مازندران برگزار شود.

رئیس جمهور صبح امروز پس از ورود به مازندران از منطقه ویژه اقتصادی امیراباد بازدید کرد و سپس برای بازدید به تالاب میانکاله رفت. رئیس سازمان محیط زیست نیز در این سفر همراه رئیس جمهور حضور دارد.