حرکت جهادی و تکیه بر قدرت داخلی شرط غلبه بر مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه غرب و استکبار جهانی بر علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: با وجود تمام دسیسه‌ها و کارشکنی‌ها جوانان ما در داخل کشور توانسته اند موفقیت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری کسب کنند.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که کشور پیشرفت زیادی داشت در صنعت هوافضا بود، ابراز داشت: پرتاب ماهواره نظامی نور ۲ نشان داد که غیورمردان و جهادگران ایران اسلامی در سپاه بدون وابستگی به خارج از کشور کارهای مهمی می‌توانند انجام دهند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه دشمنان ایران اسلامی از این موفقیت ناراحت هستند، تصریح کرد: ماهواره نظامی نور ۲ به این منظور است که اقدامات مخرب کشورهای غربی و متخاصم بر علیه ملت ایران را رصد کنیم.

داشتن ماهواره نظامی حق مسلم هر کشوری است

وی با بیان اینکه داشتن ماهواره نظامی حق مسلم هر کشوری است، گفت: این به معنای فعال کردن ابزار نظامی مستقیم علیه کشوری نیست بلکه یک اقدام دفاعی برای بالابردن ضریب امنیتی مردم ایران است.

آیت الله سلیمانی با اشاره به همت جوانان ایرانی در سپاه برای ساخت این ماهواره افزود: حرکت جهادی و تکیه بر نیروی فعال و قدرت داخلی شرط حل همه مشکلات و دغدغه‌ها است که به وسیله آن می‌توانیم به قله‌های رفیع علمی هم دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه ایران اولین کشور در بین کشورهای اسلامی است که به این موفقیت رسیده است، تاکید کرد: اراده سبزپوشان سپاه جمهوری اسلامی ایران بر اراده دشمنان ایران پیروز شد.

دیران و مسئولان کشور برای رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم جهادی عمل کنند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه لازم است مدیران و مسئولان کشور در حل دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم جهادی عمل کنند، ادامه داد: حل مشکلات کشور با نگاه و امید به بیگانگان امری بیهوده است که جز ضرر هیچ فایده دیگری برای ما ندارد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به در پیش بودن نوروز و سال جدید خاطرنشان کرد: از همشهریان و هموطنان عزیز می‌خواهیم در این ایام افراد نیازمند و مستضعف را فراموش نکنند و در فعالیت‌های خیرخواهانه برای کمک به افراد مستمند حضوری فعال داشته باشند.