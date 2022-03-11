ترویج فرهنگ جهاد و شهادت تضمین کننده اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تبریک ایام ماه مبارک شعبان به همه مسلمانان جهان اظهار کرد: احترام به علما و بزرگان دینی از جمله تأکیدات در آموزه‌های اسلامی است.

وی افزود: در مبانی هویت بخش اسلامی همواره بر زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شده است.

امام جمعه موقت سنندج تصریح کرد: بدون شک اقتدار و عزت کنونی ایران اسلامی مرهون جانفشانی ها و مجاهدت‌های شهدای والامقامی است که برای ما امنیت و آرامش و پیشرفت را به ارمغان آوردند.

ماموستا حسینی با اشاره به سالگرد تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و فرهنگ جهاد و شهادت تضمین کننده عزت و اقتدار کشورمان است و باید همه ما در این راستا تلاش کنیم.

وی در بخشی دیگر از خطبه‌های این هفته تصریح کرد: کمک به نیازمندان و مستضعفین در جامعه از جمله مواردی است که باید همواره توسط افراد متمول مدنظر باشد و اکنون که در آستانه سال نو شمسی هستیم انتظار می‌رود ثروتمندان به فکر نیازمندان باشند.