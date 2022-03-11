لزوم میدان دادن به جوانان در دولت انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم تارم در خطبه‌های این هفته نمازجمعه جیرفت اظهار داشت: یکی از انتظاراتی که مردم از دولت انقلابی دارند به سر کار آمدن مدیران جوان در همه سطوح است زیرا این نیروهای جوان و متعهد می‌توانند بسیاری از چالشها را رفع کنند.

وی تصریح کرد: باید تغییرات در شهرستان‌ها با شتاب بیشتری پیگیری شود تا هماهنگی با سیاست‌های دولت افزایش یابد و شاهد امید بخشی در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: پرتاب ماهواره توسط جوانان سپاهی نشان داد که بسیاری از مشکلات با تلاش همین جوانان متعهد رفع می‌شود و کار مردم لنگ نمی‌ماند.

وی با اشاره به سیاست‌های دوگانه غرب در قبال جنگ یمن، افغانستان، سوریه گفت: حقوق بشر به بازیچه غرب تبدیل شده و آنجا به نفع خودشان است مورد توجه قرار می‌گیرد و در جایی مانند یمن حقوق بشر دیده نمی‌شود.