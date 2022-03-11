به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ذوب آهن و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵ جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت ذوب آهن موفق شد با نتیجه چهار بر صفر پیروز شود.

در همان ابتدای بازی ذوب آهن کار خود را با حملات پرتعداد آغاز کرد و خدابنده لو این فصت را داشت که روی سانتر دانایی دروازه اراکی‌ها را باز کند که ضربه آکروباتیک او با فاصله کم به بیرون رفت، بعد از این حمله بار دیگر روی دفع اشتباه دروازه‌بان و دفاع تیم آلومینیوم در دقیقه ۵ سینا اسدبیگی در موقعیت مناسب گلزنی قرار گرفت که ضربه او در محوطه جریمه به تیرک دروازه پورحمیدی برخورد کرد.

بعد از این دو حرکت و مصدومیت عاشوری بازی شرایط برابر به خود گرفت و تا دقیقه ۱۵ هیچ موقعیت جدی روی دروازه دو تیم ایجاد نشد، اما بعد از طی کردن یک روند آرام در بازی بار دیگر شاگردان تارتار بودند که به وسیله باقرپسند و عاشوری حملات متعددی روی دروازه آلومینیوم ایجاد کردند، البته که هیچکدام از این حرکات راه به جایی نبرد.

بعد از طراحی تعدادی حملات بی‌جان پاس آرام حسین پورحمیدی با استپ خوبی از سوی محمد امیدی فرد همراه نبود تا محمد خدابنده‌لو با فرصت طلبی روی موقعیت تک به تک دروازه پورحمیدی را باز کرد.

بعد از این گل عطش ذوب آهن برای گلزنی خوابید و بازی بیشتر در میان زمین پیگیری شد، این در حالی بود که بار روانی شکست مجدد اراکی‌ها باعث شد مصطفی احمدی با ضربه این به صورت شنانی از زمین بازی اخراج شود و نیمه اول نیز با همان نتیجه به پایان رسید.

نیمه دوم نیز بازی در میانه زمین پیگیری شد و مصدومیت خدابنده لو در دقیقه ۵۸ باعث شد، بازی آرام‌تر پیگیری شود، اما روی یک ضدحمله در دقیقه ۶۳ رضا خالقی فر با پاس در عمق مسعود ابراهیم زاده با دروازه بان تک به تک شد و بعد از دریبل دروازه بان دروازه آلومینیوم را باز کرد تا نشان دهد در این سن هنوز بازیکن توانمندی است.

در حالی که به نظر می‌رسید بازیکنان آلومینیوم بازی را رها کرده‌اند روی یک آوانتاژ از سمت داور بازیکنان آلومینیوم توپ را دنبال نکردند تا محمدحسین اسلامی در دقیقه ۷۴ در موقعیتی ساده دروازه آلومینیوم را برای سومین بار باز کند.

بعد از این گل بار دیگر محمدحسین اسلامی با نفوذ خود دفع آلومینیوم را تحت فشار قرار داد که منجر به گرفتن پنالتی توسط داور شد، که این پنالتی توسط اسدبیگی به گل چهارم ذوب آهن منجر شد.

ادامه بازی با وجود حملات ادامه دار ذوب آهن گلی در پی نداشت تا بازی با همان نتیجه چهار بر صفر به پایان برسد.