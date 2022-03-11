به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صنعت نفت آبادان در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز جمعه با قضاوت اشکان خورشیدی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر آبی ها به پایان رسید.

علیرضا منصوریان در نشست خبری بعد از این دیدار گفت: بازی بسیار خوبی بود اما آنچه به بازیکنانم گفته بودیم انجام نشد و ۳۰ دقیقه از بازی را از دست دادند و روی یک صحنه غافلگیر شدند.

وی ادامه داد: چند تعویض انجام دادیم که بتوانیم شرایط را بهتر کنیم اما ۳۰ دقیقه بازیکنانم خواب شان برد. در نیمه دوم خیلی بهتر بازی کردیم و حریف را مجبور کردیم که به بازی فیزیکی رو آوردند. هفته پیش اگر گل را از تیم پرسپولیس زود می خوردیم کارمان سخت می شد اما امروز این گل زودهنگام را خوردیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت ادامه داد: فوتبال را مالکانه بازی کردیم. سعی و تلاش ما این بود که بتوانیم سه امتیاز را به ارمغان ببریم.

علیرضا منصوریان ادامه داد: بازی یک نقطه تاریک داشت. تمام زندگی من احترام است. زندگی من این است که قدم را کوتاه کنم تا بتوانم با مردم زندگی کنم. ما باید در اختیار مردم باشیم و به دوستان قدیم احترام بگذارم.

علیرضا منصوریان ادامه داد: از صمیم قلبم برای استقلال و پرسپولیس احترام قائل هستم. در آبادان فقط زرد طلایی هستند. من از سال ۱۳۶۳ فوتبال بازی کردم و از سال ۱۳۸۳ کار مربیگری را شروع کردم. من نمی دانم قیمت فوتبال چقدر است. دوست خوب ما فرهاد مجیدی از کنار ما آمد رد شد. یاد زمانی افتادم که آمد استقلال و آقای فتح الله زاده گفت که خیلی لاغر است گفتم شما ۱۰ میلیون به او بده خانه بگیرد اما ایشان قبول نکرد و خودم چک دادم تا مجیدی خانه بگیرد. چک من هنوز دست آقای فتح الله زاده است.

وی یادآور شد: به فرهاد مجیدی به عنوان یک برادر نصیحت می کنم. فوتبال زود می گذرد. آقا پسر؛ گل شما ما را بردید و ما هم باختیم ولی این که می آیی از بغل محمدخرمگاه و حسین کاظمی و بقیه رد می شوی می روی و یکی را می بری که کت شما را بگیرد و یکی را با دوربین می بری در رفتارت تجدید نظر کن.

منصوریان در ادامه انتقادش به رفتار سرمربی استقلال گفت: آقای مجیدی یک رویکرد به خودت داشته باش. شاید ما را شطرنجی کرده بودند که مجیدی ما را ندید. من هیچ وقت در مورد استقلال صحبت نمی کنم و الان هم در مورد شخص صحبت می کنم. اگر بخواهم در مورد مسائل استقلال صحبت کنم قبل از دربی تیم بهم می ریزد. فعلا سکوت می کنم و در مورد استقلال حرف نمی زنم.

سرمربی پیشین استقلال ادامه داد: از من انتقاد کردند که چرا سکوها با شماست و کسی از ما حمایت نمی کند. گفتم دلیلش این است که من بعد از تمرین بین مردم می روم و با مردم زندگی می کنم اما شما از تمرین وارد پارکینگ منزل می شوی و از آنجا به تمرین می آیی.

منصوریان ادامه داد: هیچ وقت برای پرسپولیسی ها عدد چهار را نشان ندادم و برایشان کری نخواندم. هم استقلال رو برده ام و هم پرسپولیس را اما هیچ وقت به کسی توهین نکردم و همیشه احترام همه را نگه داشته ام.

وی ادامه داد: آمدیم که با شرافت بازی کنیم که همین کار را هم کردیم. امیدوارم آن صحنه پنالتی نباشد چرا که اگر پنالتی باشد آقای خورشیدی در حق مردم آبادان ظلم کرده است.