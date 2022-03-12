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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۷

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

شکست تراکتور در تبریز مقابل شاگردان نکونام

شکست تراکتور در تبریز مقابل شاگردان نکونام

تیم فوتبال فولاد توانست در دیداری جذاب میزبانش تراکتور را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال دو تیم فولاد و تراکتور از ساعت ۱۵ امروز در تبریز به مصاف هم رفتند که شاگردان جواد نکونام در این دیدار جذاب با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود را شکست دادند تا صعود دو پله‌ای در جدول داشته باشند.

تراکتور که در این فصل شرایط مناسبی ندارد، در دقایق ۱۳ و ۳۴ توسط حمید بوحمدان و سینا شاه عباسی تسلیم میهمان خود شد. شاگردان ساغلام در دقایق تلف شده این بازی توانستند توسط بهزاد سلامی یکی از گل ها را پاسخ داده و فاصله را به حداقل برسانند.

با این نتیجه ۳۲ امتیازی شد و با عبور از صنعت نفت و پیکان به رده ششم جدول صعود کرد و تراکتور با همان ۱۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم باقی ماند.

چنانچه فجر سپاسی موفق به شکست دادن شهر خودرو در آخرین دیدار این هفته شود تراکتور با یک پله سقوط در رده چهاردهم قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5445273

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    نظرات

    • احمد نبی دوست IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب به نظر من غیر از آقای اخباری ،تراکتور به یک دروازه بان درجه یک نیاز دارد که در صورت نبود اخباری ، از آن استفاده کنیم....

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