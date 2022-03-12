وضعیت بازگشایی غارعلیصدر به زودی تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان عصر شنبه در حاشیه دومین جلسه ستاد خدمات سفر استان همدان در خصوص تعیین تکلیف بازگشایی غارعلیصدر گفت: برای بازگشایی غارعلیصدر جلسه‌ای اختصاصی با متولیان مربوطه خواهیم داشت تا در خصوص آن به زودی تصمیم گیری شود.

وی از آمادگی همدان برای میزبانی مسافران نوروزی خبر داد و گفت: ستاد خدمات سفر در شهرستان‌ها نیز باید برگزار شوند.

استاندار همدان خواستار نظارت مسئولین شهرستانی بر مسائل و موارد مربوط به نوروز شد و افزود: باید مجموعه‌های صنفی، اقامتی و خدماتی مان به نحو مناسب و شایسته وارد کار شوند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر مراکز اقامتی و عرضه غذا نیز در پیش گرفته می‌شود، افزود: از نظر کیفیت، بهداشت و قیمت باید بر این مراکز به ویژه در بخش رستوران‌ها نظارت شود.

استاندار همدان گفت: بر مراکز بین راهی نیز باید از سوی مجموعه راهداری و بهداشت و درمان نظارت‌های مناسبی در پیش گرفته شود.