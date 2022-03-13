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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۳

عزم جدی فدراسیون کشتی برای افتتاح مجتمع شهید عفتی

عزم جدی فدراسیون کشتی برای افتتاح مجتمع شهید عفتی

فدراسیون کشتی در ادامه روند تجهیز و توسعه امکانات کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در آستانه افتتاح یک مجتمع فرهنگی رفاهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی بعد از حضور علیرضا دبیر در رأس امور مدیریت با روند تجهیز و توسعه امکانات فراوانی در محدوده خانه کشتی تهران همراه بود که برخی از این پروژه‌ها به اتمام رسید و برخی دیگر در حال اجراست.

یکی از همین پروژه‌ها که در مجاورت ساختمان اصلی فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد، مجتمع فرهنگی رفاهی شهید سجاد عفتی است که به زودی افتتاح و به بخش دیگری از امکانات کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اضافه خواهد شد.

گفته می‌شود علیرضا دبیر و همکارانش در فدراسیون کشتی مدتهاست تمرکز ویژه ای روی اجرای این طرح دارند و با جدیت خاصی در صدد هستند تا این مجتمع فرهنگی رفاهی بزودی تکمیل و افتتاح شود.

کد مطلب 5445712

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