به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اسفندماه) در تذکری شفاهی ضمن ابراز مخالفت با هر جنگی در جهان، گفت: ما با هر جنگی در هر نقطه از جهان مخالفت داریم چرا که ملت‌ها برای ما مهم هستند اما تعجب می‌کنم از اینکه ۱۰ سال است مجامع شیطانی آمریکا پرست فریادی در دفاع از کودکان یمن نمی‌زنند اما ضجه و ناله نژادپرستانه آنها در اوکراین با بوق‌های رسانه‌ای و شبکه‌های دروغ پرداز مجازی مرتب به گوش می‌رسد.

وی افزود: فرزندان مظلوم ما در جوار مرقد مطهر حضرت زینب (س) ترور می‌شوند اما کسی این جنایت را محکوم نمی‌کند. اما وقتی جبهه مقاومت، پایگاه صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تصریح کرد: مراقب باشید که دوران بزن دررو تمام شده است. یکی بزنید، نیروها و هسته‌های مقاومت در جهان ده‌ها ضربه به شما خواهند زد.

راستینه اضافه کرد: همچنین از تلاش‌های رئیس جمهور خستگی ناپذیر ملت برای تغییر رویکردها در شش ماه و در حوزه‌های مختلف سپاسگزاری می‌کنم.

وی عنوان کرد: رشد ۴۵ درصدی صادرات غیر نفتی در این شش ماه، توسعه روابط با کشورهای همسایه، سفرهای استانی رئیس جمهور، حضور در میان مردم، موضوع واکسیناسیون، جدیت در زمینه مبارزه با زمین خواری، آزادسازی سواحل و ایجاد شفافیت در مجوزهای کسب و کار و ده‌ها اقدام کارساز دیگر قابل تقدیر و تشکر هستند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس خاطرنشان کرد: چگونه می‌توان ۸ سال بی تدبیری دولت خسته ژنرال‌های اعتدالی که همان اصلاح طلبانی هستند که رنگ عوض کردند و کشور را در لبه پرتگاه اقتصادی و امنیتی قرار دادند را فراموش کنیم.

راستینه گفت: آیا دولت قبلی ارزش پول ملی را به مرحله سقوط نرساند و تورم ۱۸۰ درصدی را بر مردم تحمیل نکرد و بدهی ۴۵۰ میلیارد تومانی برای دولت بعد به یادگار نگذاشت. باید مراقب باشیم تیترهای رنگی و اقدامات زنجیره‌ای، مجلس شورای اسلامی را در موقعیتی اشتباه نسبت به دولت قرار ندهد.