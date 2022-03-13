به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری ظهر امروز یکشنبه در آئین نخستین کنگره ملی تجلیل از همسران شهدای جانباز استان لرستان، اظهار داشت: این کنگره با هدف تکریم شهدای جانباز و خانواده‌های معظم این عزیزان برگزار شد.

وی عنوان کرد: شهدایی که تضمین کننده آینده کشور بودند و امروز در حد مقدورات خود باید از خانواده‌های شهدا تکریم و تجلیل کنیم.

معاون سیاسی استاندار لرستان با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، این مهم را ترسیم کننده آینده کشور عنوان کرد و گفت: همسران شهدا که یادگار این عزیزان هستند، با صبوری در برابر مشکلات ایستادگی کردند.

ستاری بیان داشت: در این فضای غبارآلودی که امروز جهان غرب و استکبار، ارزش‌های ما را نشانه گرفته است، بهترین جهاد تبیین زنده نگه داشتن یاد شهدا است.