به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مختارپور عصر امروز یکشنبه در آئین دوازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاوت همراه با انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «حوض خون» اظهار کرد: در مهرماه سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای برگزار کننده کنگره با شهدای زنجان بر فعالیتهای فرهنگی، فعالیتهای تبلیغی و تحلیلهای جامعه شناختی و روانشناختی درباره خاطره نویسیها و مراسم با شکوه تشیع پیکر مطهر شهدا تاکید کردند.
وی افزود: در ماههای اولیه که دستگاههای کشور فاقد هماهنگ و امکانات لازم در برابر دشمن بود، نقش مهم و اصلی در دفاع از میهن به عهده شهروندان در شهرهای استان خوزستان بود.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان در ماههای ابتدایی سال ۵۹ در دوران دفاع مقدس با توجه به کمبود پتو و ملافه برخی از شیرزنان شهرهای اهواز و اندیمشک به صورت خودجوش مراکزی را برای شستن لباسها و پتوهای برگشتی از خط مقدم برپا کردند.
وی افزود: مقام معظم رهبری با اذن امام خمینی (ره) در همان زمان سفری را به خوزستان رفتند و در خاطرات خویش از سالنی که در اهواز برای شستن ملافهها و پتوها بود و به این منظور برپا شده بود، دیدار و بازدید کردند.
مختارپور تصریح کرد: حماسه این مهربانوان غیور اندیمشکی و اهوازی همچون صدها حماسه دیگر مغفول مانده و امروز به برکت دفتر جبهه فرهنگی و به همت هشت تن از بانوان نسل جدید انقلاب تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس به تحریر درآمد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: صحنههای شگفت آمده در این کتاب اگر به واسطه شواهد و قرائن مستحکمی برای آن وجود نداشت شاید در باور این مجاهدتها برای نسلهای آینده باورپذیر نبود.
وی گفت: خواندن این کتاب هر انسان آزادهای را خجالت زده میکند و بیاختیار به تعظیم در برابر این بانوان باز میدارد و نکته امیدوار کننده در ماجرای تحریر حوض خون جوانان انقلابی است که به تحریر این اثر پرداخته و این امر بیانگر زنده بودن اندیشه انقلاب در میان نسلهای جوان است.
مختارپور تصریح کرد: خانم سادات میرعالی نویسنده این کتاب در ابتدای ۲۵ سالگی در حالی که ماجرای سال ۵۹ میپردازد که جنگ در سال ۶۷ پایان یافته و او ۲ سال پس از جنگ تحمیلی چشم به جهان گشوده است، این نشانده جریان ناب و اصیل انقلاب در میان نسل سوم و چهارم است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در فرازی از این کتاب آمده که از راوی نویسندگان میپرسند «آیا در آن زمان شده لباسی را آنقدر بشویی تا دستانتان خونی شود؟» پاسخ میدهد «راهی دارد تا برویم و لباس مدافعان حرم در سوریه را بشوییم».
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