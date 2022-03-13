امنیت پایدار را مرهون مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان اردبیل در گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام عصر (عج) در اردبیل اظهار کرد: استکبار جهانی بعد از سال‌ها توطئه و ترفند خبیث در حوزه‌های مختلف امروز در برابر امنیت پایدار برقرار شده به همت مجاهدت سربازان گمنام امام عصر (عج) دست تسلیم بالا برده تا این امنیت سرفصل شایستگی جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با شکل‌گیری وزارت اطلاعات با تأسی به مکتب اسلام و سیره انبیا و اولیای الهی اقدامات خوبی در مجموعه اطلاعاتی و امنیتی شکل گرفت تا با خنثی شدن توطئه‌های مختلف دشمنان زمینه برقراری امنیت پایدار و با صلابت را در جامعه شاهد باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان اینکه این مجاهدان خاموش در حقیقت با تلاش شبانه‌روزی سعی می‌کنند تا صلابت و عزت کشور را جلوه‌ای دو چندان ببخشند، گفت: در حساس‌ترین مقاطع نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تلاش کردند تا با دفاع از حق و حقوق مردم زمینه‌ساز یک حرکت هوشمند در دفع توطئه‌ها و آسیب‌ها باشند.

آیت‌الله عاملی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز به وجود نیروهای متعهد و مخلص اطلاعاتی و امنیتی خود افتخار می‌کند و جا دارد هفته سربازان گمنام امام عصر (عج) را در آستانه نیمه شعبان گرامی داشته و برای حافظان امنیت و نیروهای با صلابت اطلاعاتی و امنیتی تبریک بگوییم.