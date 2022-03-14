  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۳۴

گرامیداشت روز شهید با حضور مسافران نوروزی در کرمان

گرامیداشت روز شهید با حضور مسافران نوروزی در کرمان

کرمان - مراسم روز شهید در حالی در جوار مرقد شهید سلیمانی برگزار شد که حضور مسافران نوروزی در این مراسم چشمگیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز شهدا شب یکشنبه در گلزار شهدای کرمان و در جوار مرقد شهید سلیمانی با حضور گسترده مردم و خانواده شهدا برگزار شد.

حضور زائرانی از کشورهای عربی و شبهه قاره هند در این مراسم در کنار مسافران نوروزی در این مراسم قابل توجه بود.

نکته جالب توجه اینکه اکثر مسافران از استان‌های مختلف کشور از خانواده‌های شهید بودند و عکس شهدا را در دست داشتند.

در این مراسم ویژه برنامه‌های فرهنگی مختلف برگزار شد و سردار حسنی سعدی به روایتگری در خصوص شهدا به ویژه سردار سلیمانی پرداخت.

در حالی کمتر از یک هفته به تعطیلات نوروز مانده که حضور زائران از استان‌های مختلف کشور در شهر کرمان چشمگیر است.

کد مطلب 5446447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      کرمان احتیاج به حمایت دارد از لحاظ گردشگری و زیر ساخت و زیارت قبور شهدا و حاج قاسم بزرگوار تلاش و همت مردم و مدیران
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      امشب 5/1/1401جای همتون خالی، گلزارشهدای کرمان واقعا شلوغه، مردم هرکسی که از جان و دل برای کشورایران تلاش کنه قدرش رو میدونن، #مردم قدرشناس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها