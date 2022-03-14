گرامیداشت روز شهید با حضور مسافران نوروزی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز شهدا شب یکشنبه در گلزار شهدای کرمان و در جوار مرقد شهید سلیمانی با حضور گسترده مردم و خانواده شهدا برگزار شد.

حضور زائرانی از کشورهای عربی و شبهه قاره هند در این مراسم در کنار مسافران نوروزی در این مراسم قابل توجه بود.

نکته جالب توجه اینکه اکثر مسافران از استان‌های مختلف کشور از خانواده‌های شهید بودند و عکس شهدا را در دست داشتند.

در این مراسم ویژه برنامه‌های فرهنگی مختلف برگزار شد و سردار حسنی سعدی به روایتگری در خصوص شهدا به ویژه سردار سلیمانی پرداخت.

در حالی کمتر از یک هفته به تعطیلات نوروز مانده که حضور زائران از استان‌های مختلف کشور در شهر کرمان چشمگیر است.