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۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۱۵

در کهگیلویه و بویراحمد صورت می گیرد؛

اختصاص۴هزار میلیارد ریال اعتبار سفر دولت به طرح های اقتصادی

اختصاص۴هزار میلیارد ریال اعتبار سفر دولت به طرح های اقتصادی

یاسوج- رئیس صمت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به طرح های نیمه تمام اقتصادی استان اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار حسین پور افزود: برای تکمیل ۵۱۲ طرح نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این ۵۱۲ طرح تحول بزرگی در استان به ویژه در حوزه اشتغال به وجود خواهد آمد.

حسین پور از اختصاص بیش از ۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: از این میزان اعتبار هزار و ۶۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش است.

وی گفت: با اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ موجود در استان امیدواریم در دو سال آینده اتفاقات و تحولات خوبی از لحاظ صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد با همت و تلاش و همکاری مسئولان استان رخ دهد.

کد مطلب 5446502

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