تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا پایان ماه رمضان ادامه دارد

رضا سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ به شانه‌ای ۵۵ هزار تومان گفت: تولید روزانه تخم مرغ در کشور سه هزار و ۲۰۰ تن است و در حال حاضر ۸۰ میلیون قطعه مرغ تخم گذار در کشور داریم که این با نیاز داخل کاملاً هماهنگ است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت سایر اقلام پروتئینی منجر به رشد تقاضا برای تخم مرغ شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا مصرف تخم مرغ از حدود دو هزار و ۷۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ تن در روز به سه هزار و ۲۰۰ تن رسیده که علیرغم این مسئله به واسطه تولید خوبی که انجام شده، ما توانستیم این ۵۰۰ تن را پوشش دهیم و کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شد از ۲۲ اسفندماه با مازاد تخم مرغ در کشور مواجه باشیم، تصریح کرد: به همین جهت ما در حال برنامه‌ریزی برای خرید حمایتی و یا صادرات این محصول بودیم اما به واسطه مباحثی که در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اتفاقات پیش بینی نشده‌ای در بازار رخ داد.

سالمی توضیح داد: بر این اساس چون تولید کنندگان تصور می‌کردند سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود تخم مرغ‌های تولیدی را در انبارها ذخیره کردند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتر بفروشند.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران اضافه کرد: تخم مرغ برعکس مرغ حدود یک ماه قابلیت نگهداری و ذخیره سازی دارد.

وی ادامه داد: با این وجود بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی حداقل تا پایان ماه مبارک رمضان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی ادامه دارد و تصمیم گیری درباره حذف آن به بعد از ماه مبارک موکول می‌شود.

سالمی تأکید کرد: در همین راستا ما برای جبران کمبود در بازار روزانه صد تا ۱۵۰ تن تخم مرغ در استان تهران توزیع می‌کنیم و مصرف روزانه این استان، رقمی بین ۵۴۰ تا ۵۵۰ تن است.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به اینکه از روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه به دلیل اتمام فعالیت کارخانجات و مراکز شیرینی‌پزی و شیرینی فروشی تقاضا برای تخم مرغ به شدت کاهش می‌یابد، گفت: از ۳۲۰۰ تن تخم مرغی که روزانه در کشور مصرف می‌شود حدود ۵۰۰ تن آن مربوط به صنایع است که با اتمام فعالیت آنان، تقاضا نیز افت می‌کند و قیمت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این وعده را به مردم می‌دهیم تا قبل از شروع سال نو، قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد و به نرخ مصوب می‌رسد.