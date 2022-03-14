درج قیمت تولید روی ۱۰ هزار قلم کالا/نرخ ها کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از واحدهای برتر حامی مصرف کنندگان مازندران به اجرای طرح درج قیمت تولید و مصرف کننده روی کالاها اظهار داشت: این طرح روی ۱۰ هزار قلم کالا در کشور اجرا شده است.

وی با اظهار اینکه از اول اردیبهشت سال آینده واحدهای تولیدی موظف به درج قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی کالاها هستند، افزود: زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح باید در واحدهای تولیدی فراهم شود.

وی اجرای این طرح را در واقعی شدن قیمت و شفافیت بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: توجه به حقوق مصرف کننده را سبب جذب بازارهای جدید برای تولیدکننده است و تولیدکننده باید در تولید نسخه‌های متفاوتی را برای بازارهای هدف تهیه کند.

تابش با اظهار اینکه تولیدکنندگان تا پایان فروردین فرصت دارند زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح را فراهم کنند، گفت: تولیدکنندگان برای اجرای این طرح زمان اندکی دارند و باید زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند.

معاون وزیر صمت، کاهش هزینه‌ها را نسخه شفابخش برای صادرات برشمرد و بر لزوم نوسازی و بهره گیری از ماشین آلات مدرن و روز در خط تولید تاکید کرد.

حسن خیریان پور معاون امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با اشاره به صادرات ۲۶۲ میلیون دلاری کالا سال جاری در استان گفت: این کالاها به مقصد کشورهای مختلف صادر شده است.

وی با اظهار اینکه تولیدکنندگان استان در کنار کمیت به کیفیت کالا نیز توجه دارند، بهره گیری از دانش روز و فناوری مدرن را زمینه ساز جهش تولید برشمرد و از تولیدکنندگان خواست تا رویکرد صادرات محور داشته باشند.

وی نوسازی ماشین آلات را سبب کاهش هزینه تولید و رقابت پذیری کالاها بیان کرد و گفت: در سال جاری به رغم فشارها و تحریم خارجی، صادرات استان با جهش روبرو شده است.