به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «تعیین نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱» بررسی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه اعضای شورا بررسی صورتجلسه ششم کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر را در دستور کار دارند.

نادعلی در پایان گفت: در ادامه جلسه تعدادی پرونده پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن نیز بررسی می‌شود.