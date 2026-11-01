کشف یک هزار و ۵۷۶ فقره سرقت در خراسان رضوی 

سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات گسترده رسیدگی به مطالبات و دغدغه های مردمی با محوریت پی گیری سرقت ها در دستور کار پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با بهره گیری از توان فرماندهی انتظامی شهرستان های استان وارد عمل شدند.

وی گفت: پلیس با همکاری آگاهانه مردم این عملیات بزرگ و ضربتی را اجرا و در مدت ۶ روز با پاکسازی مناطق آلوده و مطالعه گزارش های فوریت های پلیسی یک هزار و ۲۴۰ متهم و ۵۲ مالخر دستگیر کرد.

نگهبان بیان کرد: در این عملیات گسترده یک هزار و ۵۷۶ فقره سرقت شامل ۱۲۴فقره سرقت از خانه های مسکونی، ۹۸ فقره سرقت خودرو،۸۹فقره سرقت موتورسیکلت ،۱۴۸ فقره قاپ زنی ،۲۰ فقره سرقت به عنف و یک هزار و ۱۱۷ فقره انواع سرقت ها رمزگشایی شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: مرحله دیگر این عملیات کنترل و مراقبت های نامحسوس ۴۲۴ مجرم سابقه دار و بازدید از ۵۸۳ واحد صنفی و احراز اصالت ۶۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ ها بود که ۲۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

وی گفت: تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد و از همکاری آگاهانه شهروندان و پشتیبانی مراجع قضایی تشکر می کنیم.