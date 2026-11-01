به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رأی‌گیری زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا با ثبت رکوردی تازه همراه شده است و بیش از ۵۱ میلیون نفر تاکنون آرای خود را به‌صورت حضوری یا از طریق پست به صندوق انداخته‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهشی دانشگاه فلوریدا، شمار آرای ثبت‌شده پیش از روز اصلی انتخابات، از نزدیک به ۴۶ میلیون رأی زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ بیشتر است.

این آمار در شرایطی منتشر شده است که رقابت احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کسب اکثریت در کنگره آمریکا به روزهای پایانی خود رسیده است. انتخابات سراسری روز سه‌شنبه ۳ نوامبر (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار می‌شود و نتیجه آن ترکیب مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا را مشخص خواهد کرد.

در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شود.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ نیز رأی‌گیری زودهنگام و پستی نقش مهمی در مشارکت انتخاباتی داشت و نزدیک به ۴۶ میلیون نفر پیش از روز انتخابات رأی خود را ثبت کردند. در آمریکا، رأی‌گیری زودهنگام به شهروندان اجازه می‌دهد پیش از روز رسمی انتخابات، به‌صورت حضوری یا پستی در رأی‌گیری شرکت کنند.