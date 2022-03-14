به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، غیاث السورجی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز، بغداد را به سکوت در قبال حملات متوالی ترکیه به عراق متهم کرد و از دهها پایگاه نظامی که از سوی ترکیه در عراق احداث شده است بدون اینکه تحرک دیپلماتیک علیه آن از سوی بغداد وجود داشته باشد، پرده برداشت.

وی افزود: هواپیماهای ترکیه روزانه، اهدافی را در عمق عراق هدف قرار می دهند بدون اینکه واکنشی به این حملات وجود داشته باشد یا شورای امنیت ملی عراق نشستی برگزار کند.

السورجی تاکید کرد: دولت عراق به طور کامل پرونده اشغالگری ترکیه که بیش از ۲۶ پایگاه به بهانه مقابله با پ ک ک در میان تماشاچی بودن تعجب آور دولت عراق، دایر کرده است را نادیده گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه مناطق مسکونی در عمق عراق را هدف قرار می دهد و بغداد از محکوم کردن آنکارا خجالت می‌کشد.

گفتنی است که روز گذشته هم جنگندە های ارتش ترکیه منطقە کانی ماسی در استان دهوک اقلیم کردستان عراق را بە شدت بمباران کردند.

منابع کُردی اعلام کردند که جنگندە های ارتش ترکیه روز یک شنبە ۲۲ اسفند برابر با ۱۳ مارس، یک روستا واقع در منطقە کانی ماسی از توابع استان دهوک را بە شدت بمباران کردە اند. این حملە موجب وارد شدن خسارات شدید به منازل روستاییان و ساختمان ها و زیرساخت های این روستا شد.